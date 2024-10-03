Экс-нападающий Шахтера рассказал, что ждет команду в матче ЛЧ с Арсеналом

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку шансам «горняков» в будущем матче 3-го тура Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», который состоится 22 октября.

– Следующий матч в Лиге чемпионов у Шахтера с Арсеналом. Что ждать от поединка с таким сильным соперником?

– Может кто–то обижается за мою критику. Я всегда защищаюсь за Шахтер, когда он играет хорошо. Но, если они играют плохо, то о чем можно говорить? У нас, наверное, мало шансов тем более с Арсеналом на его поле. С лондонской командой у нее дома сложно будет при такой игре, которую Шахтер демонстрировал в этих двух поединках с Болоньей и Аталантой. После матча с Болоньей мы радовались этому одному очку. Действительно вымучили этот один балл. А Аталанта просто очень уверенно выиграла. Здесь надо делать какие–то кардинальные выводы, потому что так играть на международной арене нельзя. Я смотрю матчи Лиги чемпионов и скажу, что команды играют и бьют по воротам. Но наша команда почему–то показывает одну из самых слабых игр в Лиге чемпионов.

– Хотя бросается в глаза матч, в котором Боруссия разгромила Селтик 7:1!

– Ну, Селтик же забил гол! Шотландская команда била по воротам. А Шахтер что делает? — рассказал Воробей.

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