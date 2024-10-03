Экс-нападающий Шахтера рассказал, что ждет команду в матче ЛЧ с Арсеналом
Андрей Воробей – о будущем поединке 3-го тура турнира
Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку шансам «горняков» в будущем матче 3-го тура Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», который состоится 22 октября.
– Следующий матч в Лиге чемпионов у Шахтера с Арсеналом. Что ждать от поединка с таким сильным соперником?
– Может кто–то обижается за мою критику. Я всегда защищаюсь за Шахтер, когда он играет хорошо. Но, если они играют плохо, то о чем можно говорить? У нас, наверное, мало шансов тем более с Арсеналом на его поле. С лондонской командой у нее дома сложно будет при такой игре, которую Шахтер демонстрировал в этих двух поединках с Болоньей и Аталантой. После матча с Болоньей мы радовались этому одному очку. Действительно вымучили этот один балл. А Аталанта просто очень уверенно выиграла. Здесь надо делать какие–то кардинальные выводы, потому что так играть на международной арене нельзя. Я смотрю матчи Лиги чемпионов и скажу, что команды играют и бьют по воротам. Но наша команда почему–то показывает одну из самых слабых игр в Лиге чемпионов.
– Хотя бросается в глаза матч, в котором Боруссия разгромила Селтик 7:1!
– Ну, Селтик же забил гол! Шотландская команда била по воротам. А Шахтер что делает? — рассказал Воробей.
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дох.. тут приводять слів від колишніх із ШД, а нині експердів,
просто екпердів і т.з. спеціалістів з експердології...
йопрст...
де реакція ПалкІна, СРни і подібних керівників ШД ?
чи це татотаке... чи їм пох..