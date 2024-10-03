Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-нападающий Шахтера рассказал, что ждет команду в матче ЛЧ с Арсеналом
Лига чемпионов
03 октября 2024, 10:27 | Обновлено 03 октября 2024, 10:35
486
1

Экс-нападающий Шахтера рассказал, что ждет команду в матче ЛЧ с Арсеналом

Андрей Воробей – о будущем поединке 3-го тура турнира

03 октября 2024, 10:27 | Обновлено 03 октября 2024, 10:35
486
1
Экс-нападающий Шахтера рассказал, что ждет команду в матче ЛЧ с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку шансам «горняков» в будущем матче 3-го тура Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», который состоится 22 октября.

– Следующий матч в Лиге чемпионов у Шахтера с Арсеналом. Что ждать от поединка с таким сильным соперником?

– Может кто–то обижается за мою критику. Я всегда защищаюсь за Шахтер, когда он играет хорошо. Но, если они играют плохо, то о чем можно говорить? У нас, наверное, мало шансов тем более с Арсеналом на его поле. С лондонской командой у нее дома сложно будет при такой игре, которую Шахтер демонстрировал в этих двух поединках с Болоньей и Аталантой. После матча с Болоньей мы радовались этому одному очку. Действительно вымучили этот один балл. А Аталанта просто очень уверенно выиграла. Здесь надо делать какие–то кардинальные выводы, потому что так играть на международной арене нельзя. Я смотрю матчи Лиги чемпионов и скажу, что команды играют и бьют по воротам. Но наша команда почему–то показывает одну из самых слабых игр в Лиге чемпионов.

– Хотя бросается в глаза матч, в котором Боруссия разгромила Селтик 7:1!

– Ну, Селтик же забил гол! Шотландская команда била по воротам. А Шахтер что делает? — рассказал Воробей.

Ранее бывший игрок «Шахтера» рассказал, когда может быть уволен Марино Пушич.

По теме:
Экс-форвард Шахтера назвал достижение команды в матче с Аталантой
Лунин назвал главную причину поражения Реал в Лиге чемпионов от Лилля
Жирона с Цыганковым установила неимоверный антирекорд ЛЧ
Андрей Воробей Лига чемпионов Шахтер Донецк Арсенал Лондон
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Брентфорд. Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок Днепра-1
Футбол | 03 октября 2024, 10:22 0
Не Брентфорд. Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок Днепра-1
Не Брентфорд. Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок Днепра-1

Рамик Гаджиев подпишет контракт с «Металлистом 1925»

100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Футбол | 03 октября 2024, 03:41 3
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех новости из самой топовой лиги на свой телефон в Телеграме!

Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте
Футбол | 02.10.2024, 21:39
Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте
Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Футзал | 02.10.2024, 19:59
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Футзал | 02.10.2024, 22:15
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
про матч з Аталантою
дох.. тут приводять слів від колишніх із ШД, а нині експердів,
просто екпердів і т.з. спеціалістів з експердології...
йопрст...
де реакція ПалкІна, СРни і подібних керівників ШД ? 
чи це татотаке...  чи їм пох..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дорощук рассказал об взаимоотношениях с Магучих, Геращенко и Левченко
Дорощук рассказал об взаимоотношениях с Магучих, Геращенко и Левченко
01.10.2024, 18:11
Другие виды
«Не вижу смысла». Экс-тренер сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
«Не вижу смысла». Экс-тренер сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
01.10.2024, 10:22 5
Футбол
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
01.10.2024, 12:30 17
Футбол
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
02.10.2024, 15:45 23
Футзал
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
01.10.2024, 19:10 8
Футбол
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
01.10.2024, 08:18 2
Бокс
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
02.10.2024, 07:18 8
Футбол
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
01.10.2024, 23:21 28
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем