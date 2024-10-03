Бывший игрок Шахтера рассказал, когда может быть уволен Пушич
Олег Матвеев – о перспективах наставника «горняков»
Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Олег Матвеев по итогам матча команды с «Аталантой» (0:3) в Лиге чемпионов высказал мнение о проблемах подопечных Марино Пушича, оценив будущее главного тренера.
– За два матча Лиги чемпионов у Шахтера ни одного гола и лишь один удар в створ – с пенальти на старте матча против Болоньи.
– Это и есть показатель. Я играл за эту команду и болею за нее много-много лет, и такого не припомню.
– В чем видите такие проблемы горняков на старте сезона?
– Команда укомплектована неплохо. И украинцы, и легионеры - все хорошие, с потенциалом. Но нет никакой командной игры. Даже привычный контроль мяча сейчас разладился. Сейчас они не знают, что делать с мячом, где кому играть с точки зрения позиций, а еще они не готовы функционально.
– Насколько позиция Марино Пушича в Шахтере выглядит крепкой?
– Мне кажется, она совсем не выглядит крепкой. С такой игрой еще один-два матча и могут быть радикальные решения. Это все длится уже не один день, – рассказал Матвеев.
Ранее экс-игрок сборной Украины назвал лучшее, что есть в нынешнем «Шахтере» Пушича.
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