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Украина. Премьер лига
03 октября 2024, 10:07 | Обновлено 03 октября 2024, 10:32
1136
0

Бывший игрок Шахтера рассказал, когда может быть уволен Пушич

Олег Матвеев – о перспективах наставника «горняков»

03 октября 2024, 10:07 | Обновлено 03 октября 2024, 10:32
1136
0
Бывший игрок Шахтера рассказал, когда может быть уволен Пушич
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Олег Матвеев по итогам матча команды с «Аталантой» (0:3) в Лиге чемпионов высказал мнение о проблемах подопечных Марино Пушича, оценив будущее главного тренера.

– За два матча Лиги чемпионов у Шахтера ни одного гола и лишь один удар в створ – с пенальти на старте матча против Болоньи.

– Это и есть показатель. Я играл за эту команду и болею за нее много-много лет, и такого не припомню.

– В чем видите такие проблемы горняков на старте сезона?

– Команда укомплектована неплохо. И украинцы, и легионеры - все хорошие, с потенциалом. Но нет никакой командной игры. Даже привычный контроль мяча сейчас разладился. Сейчас они не знают, что делать с мячом, где кому играть с точки зрения позиций, а еще они не готовы функционально.

– Насколько позиция Марино Пушича в Шахтере выглядит крепкой?

– Мне кажется, она совсем не выглядит крепкой. С такой игрой еще один-два матча и могут быть радикальные решения. Это все длится уже не один день, – рассказал Матвеев.

Ранее экс-игрок сборной Украины назвал лучшее, что есть в нынешнем «Шахтере» Пушича.

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Олег Матвеев Марино Пушич Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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