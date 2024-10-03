Экс-игрок сборной назвал лучшее, что есть в нынешнем Шахтере Пушича

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился эмоциями от действий подопечных Марино Пушича по итогам матча с «Аталантой» (0:3) во 2-м туре Лиги чемпионов.

– Как считаете, в чем причина такой игры Шахтера?

– Я не могу сказать, в чем причина. Я не буду утверждать, но, возможно, надо где–то что–то менять. Почему–то у дончан даже не видно рисунка игры, даже не видно, за счет чего Шахтер может играть в еврокубках. Откровенно говоря, очень слабо выглядит наша команда по сравнению с европейскими клубами.

– То есть, это не Аталанта такая сильная?

– Будь то Болонья или Аталанта в качестве оппонента. Мы, откровенно говоря, очень слабо выглядим во всем – и в техническом, и в тактическом аспектах, а также в физических кондициях. Это было видно в проигранном поединке с итальянским клубом. Да, Аталанта – это мощная, очень высокая команда. Это очень атлетичная команда. Бергамаски практически 90 минут играют один в один по всему полю. Это очень мобильная команда на сегодняшний момент. Да, у Аталанты есть проблемы в своем чемпионате, но в этом матче они показали, что у Шахтера больше проблем, чем у них. Мы ничего не сумели им поставить в противовес – ни в тактике, ни в технике, ни в физических кондициях.

– Шахтер может занести себе в актив, получается, только удары Конопли и Судакова во второй половине встречи…

– По первому тайму вообще у Шахтера было ноль ударов по воротам. О чем можно говорить? У Пушича я не наблюдаю каких–то положительных действий в атакующем плане. Мы вроде бы красиво стоим на поле при обороне, но при этом не отбираем мяч. Соперники спокойно принимают мяч в нашей штрафной, разворачиваются, накручивают по два–три футболиста. А мы просто наблюдаем за этим. Мне порой жалко наших защитников. Да, они пластаются и стараются, но, когда полкоманды стоит наблюдает, то ни вратарь, ни защитники не помогут, – рассказал Воробей.

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