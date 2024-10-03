Воробей рассказал, что главное сейчас показывает Довбик в Роме

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о действиях украинского форварда Артема Довбика в рядах римской «Ромы», куда он, напомним, перешел из испанской «Жироны» летом этого года.

– Что скажете по игре Артема Довбика, который начал забивать при Иване Юриче? И дальше так у него пойдет?

– Трудно говорить что–то. Человек забивает. Он забивал за Жирону, забивает сейчас. Первое время ему нужно было на адаптацию, привыкнуть к команде. Сейчас он практически в каждом матче забивает. Какую–то феерическую игру он не показывает, но голевое чутье у него есть. Это самое главное для нападающего. В нападающем и ценится то, что он может с одного момент забить мяч и создать какой–то момент. Довбик – это форвард хорошего уровня. Я думаю, что у него должно все получиться, – признался Воробей.

Ранее Андрей Воробей заявил, что должен сделать Михаил Мудрик в «Челси».