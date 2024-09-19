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Англия
19 сентября 2024, 11:20 | Обновлено 19 сентября 2024, 11:29
237
0

Экс-игрок сборной Украины заявил, что должен сделать Мудрик в Челси

Андрей Воробей – о будущем украинского вингера

19 сентября 2024, 11:20 | Обновлено 19 сентября 2024, 11:29
237
0
Экс-игрок сборной Украины заявил, что должен сделать Мудрик в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о перспективах украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонском «Челси» и Английской Премьер-лиге.

– Также пишут, что Мудрик может перейти в Интер. Как считаете, для Михаила это нормальный вариант?

– Я думаю, что нормальный вариант. Ему сейчас надо уйти из Челси. У него не клеится игра в лондонской команде. Возможно, это его команда, но он пока что не готов в ней играть. Наверное, рано было пытаться себя реализовать в самой лучшей лиге мира. Может, надо было начать с другого чемпионата, как это сделали те же Довбик, Цыганков и другие ребята. Я думаю ему пойдет на пользу смена чемпионата, смена климата и так далее. Возможно, у него произойдет какая-то перезагрузка в организме и он будет играть увереннее. А, если Мудрик еще найдет своего тренера, который будет для него как Йовичевич, вторым папой, тогда он заиграет. Сейчас я пока что в ближайшее время не вижу для него перспектив в Челси. Я думаю, что Мудрику надо менять клубную прописку.

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Андрей Воробей Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Интер Милан Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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