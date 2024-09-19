Экс-форвард Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал ничью дончан в матче Лиги чемпионов с Болоньей (0:0), а также ответил на другие вопросы.

– Андрей, какие у тебя остались впечатления от матча Болонья – Шахтер (0:0)?

– В целом это был поединок двух команд, которые сейчас переживают не самые лучшие времена. Болонья стартовала очень слабо в своем чемпионате. При условно легком календаре на старте они слабо стартовали. Шахтер тоже неудачно стартовал – два поражения на старте УПЛ. При таких слабых стартах такая игра и получилась со счетом 0:0. Я где-то подозревал, что будет минимально голов в матче. Конечно, переживал на второй минуте за то, чтобы Судаков реализовал пенальти. Но получилось, что не забил. В принципе в этом матче Шахтер ничего большего, чем этот пенальти не создал.

– Как теперь Судакову справиться с этим психологически? Или он забудет этот эпизод?

– Я встану в защиту Судакова. Во-первых, пенальти – это лотерея и он молодец, что нашел в себе мужество пойти его исполнить. Да, не забил. Это ему минус, огромный минус. Но после этого момента, в первом тайме так точно, он был ведущим игроком Шахтера на поле. И, честно говоря, вся игра была через него. Он в принципе сыграл хорошо первый тайм. Он очень хорошо сыграл! Георгий выполнил много черновой работы. Я специально за ним следил. Я понимаю, что это такое, когда не забиваешь пенальти. Я смотрю на человека, который не забил пенальти и понимаю, что у него на душе. Судаков в матче с Болоньей не потерялся, он играл и создавал. Он молодец! Он был в игре!

– По поводу других футболистов Шахтера есть вопросы?

– Вопрос в том, где были Бондаренко и Крыськив в первом тайме. Это большой вопрос! Где был Зубков, это тоже большой вопрос! Я видел на поле только Судакова по первому тайму. Я занесу ему в актив то, что он молодец и не упал духом после нереализованного пенальти. Он был ведущим игроком первого тайма и середины второй половины встречи. То, что не забил пенальти, это, конечно, очень большой минус. Но, повторюсь, молодец, что психологически выстоял после нереализованного одиннадцатиметрового.

– Чего ты ждал от Шахтера в матче с Болоньей?

– Я еще перед матчем на одном телеканале говорил, что ожидаю от Шахтера агрессивной игры в атаке. Для чего играют в футбол? Для того, чтобы забить мяч в чужие ворота! Но, если команда выходит на поле просто постоять и подержать мяч, это совершенно другой футбол. Я не понимаю держания мяча ради держания. После первого тайма у Шахтера было преимущество во владении мячом. Но где в основном это владение было? У своих ворот. На чужой половине поля Шахтер ничего не сделал. Ничего, кроме заработанного пенальти!

– И Зубков во втором тайме имел полумомент…

– Вопросы остаются к нападающему, к тому же Сикану. Вопросы остаются к полузащитникам – тем же Судакову, Крыськиву и Бондаренко. Есть вопросы к крайним полузащитникам – Эгиналду и Зубкову. Есть очень большие вопросы. Я не понимаю такого футбола, честно! Тем более при всех проблемах Болоньи, которые у команды сейчас есть. Не самые лучшие времена у нее. В таких матчах нужно брать три очка. Тем более у Шахтера есть опыт выступлений в Лиге чемпионов. Это заявляла и сама Болонья, которая боялась Шахтера именно потому что у команды огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов. У Болоньи нет такого опыта. Да, погодные условия внесли свои коррективы. Да, номинально мы были первым номером, но в целом мы ничего не создали. В атаке мы вообще ничего не сделали.

– Стоит занести в актив, что хотя бы не пропустили?

– Да, мы сыграли на ноль. Это большой плюс! Это да! Но в атаке ничего не создали. А я хочу, чтобы Шахтер играл для фанатов, для результата и играл в атакующий, красивый, динамичный футбол. Опять же, это мое мнение.

– Как думаешь, если бы еще и Джошуа Зиркзе, который перешел в МЮ, играл за Болонью, Шахтеру было бы посложнее?

– Трудно сказать. Мы же сейчас отталкиваемся от того, что сейчас есть. Вот сейчас есть такой состав и есть конкретная игра. И мы делаем выводы по тому матчу, который был сыгран. А по факту мы взяли один балл. В принципе это неплохо, учитывая, что выездная встреча. Но сейчас в Лиге чемпионов такой формат, что уже не особо важно на выезде или дома матч. Нужно брать очки в любой игре. Да, мы взяли один балл. Но получили ли удовольствие от поединка? Не знаю. Я как болельщик Шахтера и эксперт, не получил. Возможно, игроки получили удовольствие. Да, они выложились на поле, возможно, по максимуму. Но есть много нюансов, которые для меня непонятны. А что будет в поединках с топовыми клубами, я не знаю.

– Что думаешь будет в матче с Баварией, которая забила девять мячей загребскому Динамо?

– Ну, что будет в поединке с мюнхенцами, если они девять мячей забили хорватам? Надеюсь, не будет девять. Возможно, вообще не будет много. Но Шахтеру с такой игрой сложно будет. Непросто будет с такими топовыми клубами просто сидеть в обороне.

– Что скажешь по поводу Марино Пушича и его тренерскому стилю?

– Я вижу схему Пушича. Мы выстроились, мы перемещаемся по отношению к мячу, закрываем зоны. Вроде бы красиво все. Но у нас вообще нету вариантов игры в атаке. Да во времена Срны даже он подключался к атакам и подавал в штрафную. Он даже забивал мячи! Сейчас Шахтер этого вообще не делает. Такая игра в атаке настораживает. Один удар в створ ворот за 90 минут против такой команды – это не уровень Шахтера, мне кажется.

– По версии WhoScored Дмитрий Ризнык получил лучшую оценку в составе Шахтера и вторую лучшую оценку в матче, а именно 7,8. Главный герой дончан в поединке?

– Выделить в атаке некого. А вот Ризныка я бы выделил. Если обсуждать линию обороны, то у нее было много погрешностей. Но они молодцы! Выстояли! В целом наши защитники молодцы. Да, небольшие ошибки были, которые могли привести к голу, но Ризнык сделал так, что забитых мячей в ворота Шахтера не было. Он три чудесных сэйва сделал – в первом тайме один и два во втором. Благодаря ему, счет на табло 0:0. По моему мнению, Ризнык – это игрок матча.

– После Болоньи Шахтер сыграет в УПЛ с Оболонью, Вересом, а потом в Лиге чемпионов с Аталантой. Как дончане будут готовиться к поединку с Аталантой? Будут подходить к матчу с таким же настроем?

- С таким же настроем. Я думаю, будет такая же схема, как и в поединке с Болоньей. Думаю, максимум уделят внимание расстановке игроков в обороне в плане перемещения по отношению к мячу и так далее. Они будут строго играть в обороне. С Аталантой, я думаю, будет гораздо сложнее. Не хочется рубить сгоряча, но скажу, что очень многое нужно менять в игре Шахтера. Мне игра Шахтера в атаке вообще не нравится. Да, кто-то скажет Карпатам пять забили. Но не сравнивайте Карпаты и еврокубки. Это совершенно разные уровни.

– Из топовых соперников у Шахтера, кроме Аталанты, еще Арсенал, Бавария и Боруссия будут в этой Лиге чемпионов. Но дончан также ждут в лице оппонентов Янг Бойз, ПСВ и Брест. Эти три команды – это примерно уровень нынешнего Шахтера?

– В таких играх нужно брать по три очка. С Болоньей нужно было брать три очка. Теперь нужно выигрывать у Бреста и Янг Бойз. В этих поединках Шахтеру нужно максимально цепляться за победы. Не за очки, а за победы! Это сложно будет сделать с Боруссией и Баварией. С такими командами для нас это будет подвиг. А, если получится выиграть, это вообще будет праздник! Но победить таких топовых команд будет очень сложно. В нынешней Лиге чемпионов будут много значить встречи между примерно равными соперниками. И в таких встречах нужно брать свои три очка. Сразу скажу, с Аталантой будет очень сложно. Если Шахтер с ними сыграет, как с Болоньей, то будет катастрофически сложно бергамаскам противостоять.

– И все-таки после «холодного душа» от Александрии, когда Шахтер проиграл 3:4, дончане победили Карпаты 5:2 и не проиграли Болонье (0:0). Какие-то выводы были сделаны после поединка с Александрией?

– Не то чтобы выводы. Всегда на чемпионат Украины труднее настроиться. Потому что футболисты Шахтера выходят на игру, заведомо понимая, что они лучшие. И они думают, что победу добудут на классе. Иногда думают, что пешком выиграют матч. И это ошибочный вариант. В Украине команды уже научились играть против дончан. И вот в матче с Александрией они попались. Перед этим Шахтер еще Полесью проиграл. На чемпионат настроиться сложно. А вот в еврокубках есть настрой. Они выходят на поле и осознают, что есть ребята посерьезнее, которые на другом уровне играют. И нужно отдать должное, в еврокубках игроки Шахтера выкладываются. Вопрос только как? Что от них требует тренер и так далее. Это уже другой вопрос. Потому что не все так гладко. В игре в атаке не все удается. Да, с Болоньей задачу минимум они выполнили. Не пропустили в поединке против неплохой команды. А вот в УПЛ настроиться на Оболонь Шахтеру будет очень сложно.

– На Оболонь после Болоньи!

– Да! После еврокубков всегда сложные матчи в чемпионате, а тем более с аутсайдером, который из кожи вон лезет, чтоб выиграть и подпортить нервы именитому клубу. С Оболонью будет очень сложно Шахтеру играть.

– Болонья ничего не забила Ризныку, а Филиппов за Александрию три забил. Ты, как бывший форвард, что думаешь по поводу того, стоит ли дать шанс Филиппову в сборной Украины?

– Сравнение не очень корректное. Я тоже забивал одному вратарю по три-четыре мяча, а другому не мог вообще забить. Это не показатель. Но эти три гола должны дать пищу для размышлений главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву. Конечно, он должен понимать и смотреть, как играют нападающие, а также футболисты других амплуа, которые могут помочь сборной Украины. Филиппов действительно сейчас голеадор. Но я бы не только его выделил. Я бы назвал еще человек пять из УПЛ, которых уже нужно привлекать в сборную. А из сборной обратным рейсом нужно убрать некоторых футболистов. Я бы так сделал. Я бы уже подтягивал молодежь, перспективных игроков, которые сейчас находятся в лучшей форме, чем наши топовые старики, которые только стоят на поле и ничего не делают. Команде от этого только хуже.

– А Динамо тоже будет сложно в Лиге Европы? Их ждут противостояния с Лацио и Ромой.

– Мне трудно говорить за Динамо, потому что это не моя родная команда. Но как эксперт скажу, что Динамо тоже будет сложно. Наверное, Динамо будет играть вторым номером. Но у киевлян стиль немножко другой, от Шахтера он отличается. Динамо хорошо убегает в контратаки. У них есть быстрые футболисты, которые их проводят. У киевлян реально есть шанс поймать защиту итальянцев на контратаке. Но у Динамо тоже есть проблемы в игре в обороне и так далее. Уровень украинского футбола сейчас немножко упал. Да, сейчас примерно плюс-минус команды стали равны. Чемпионат стал более непредсказуемым. Но видно невооруженным глазом, что уровень топ-команд в еврокубках отстает от того, который был в прежние годы.

– Перед еврокубковым противостоянием Болонья – Шахтер твой сын Максим Воробей в интервью пресс-службе «россо-блу» сказал, что будет поддерживать итальянский клуб, в структуре которого он сейчас тренируется и играет. Расскажи поподробнее о своем сыне!

– Да, он сейчас тренируется и играет в структуре Болоньи. Конечно, он будет болеть за Болонью! А я как бывший игрок Шахтера и как человек, который всю жизнь посвятил этому клубу, конечно, болею за дончан. Но, если бы сын играл на поле за Болонью, то это была бы другая история. А так в принципе я, конечно, в любом случае за Шахтер.

– Расскажи подробнее о сыне. На какой позиции он играет? Он тоже нападающий?

– Он не нападающий. Он больше такая «девятка», которая играет под нападающими. Ему больше подходит играть под форвардами. Его ставят и опорным полузащитником, и крайним полузащитником. Но ему больше нравится играть в середине. Он поле хорошо видит. Скорость у него есть. И рост 190 сантиметров!

– Дай Бог, чтобы получилось, как футболисту улучшать свою игру и добиваться успехов!

– Да! Там есть тренеры в академии, которые решают на какой позиции его лучше задействовать. Они все видят и ставят его туда, куда им нужно.

– В Роме произошла смена главного тренера. Вместо Даниэле Де Росси назначили хорвата Ивана Юрича. На Артема Довбика это как-то повлияет? Все-таки Де Росси его приглашал в команду?

– Согласен, это важный момент. Любому игроку всегда приятно, когда его приглашает в команду главный тренер, который видит его в структуре своей команды. Это окрыляет и дает дополнительные силы. Но произошла смена тренера. В любом случае Рома – это топовый клуб. Артему нужно перестраиваться и работать. Не скажу, что произошло что-то такое катастрофическое. Нет! Все в его руках! Тем более Довбик сейчас в римской команде нападающий номер один. Дай Бог, у него все будет нормально. Ему надо еще чуть-чуть времени на адаптацию, и он будет забивать!

– Также пишут, что Мудрик может перейти в Интер. Как считаешь, для Михаила это нормальный вариант?

– Я думаю, что нормальный вариант. Ему сейчас надо уйти из Челси. У него не клеится игра в лондонской команде. Возможно, это его команда, но он пока что не готов в ней играть. Наверное, рано было пытаться себя реализовать в самой лучшей лиге мира. Может, надо было начать с другого чемпионата, как это сделали те же Довбик, Цыганков и другие ребята. Я думаю ему пойдет на пользу смена чемпионата, смена климата и так далее. Возможно, у него произойдет какая-то перезагрузка в организме и он будет играть увереннее. А, если Мудрик еще найдет своего тренера, который будет для него как Йовичевич, вторым папой, тогда он заиграет. Сейчас я пока что в ближайшее время не вижу для него перспектив в Челси. Я думаю, что Мудрику надо менять клубную прописку.

Дмитрий КОТКОВ