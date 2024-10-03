Гасперини и Белланова прокомментировали победу Аталанты над Шахтером в ЛЧ
Бергамаски одолели донецкий клуб со счетом 3:0 во 2-м туре Лиги чемпионов 2024/25
2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).
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Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.
После завершения встречи главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своих подопечных:
«Мы провели хорошую игру с самого начала. Всегда сложно играть в ЛЧ, но наш подход был превосходным, как с тактической, так и с технической точки зрения.
Сегодняшняя победа поставила нас в положение, в котором, воспользовавшись преимуществами игр, находящихся в пределах нашей досягаемости, мы сможем остаться в высшем дивизионе».
Защитник Аталанты Рауль Белланова:
«Первый гол? Я очень этого хотел – судьба предопределила, что он будет забит в Лиге чемпионов».
Видеообзор матча Шахтер – Аталанта (0:3)
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