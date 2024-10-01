Если уйдет тен Хаг. Суперкомпьютер назвал нового тренера Манчестер Юнайтед

54-летний бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт стал фаворитом на пост главного тренера «красных дьяволов» по версии суперкомпьютера. Как сообщает издание The Sun, такой эксперимент был проведен после того, как Эрику тен Хагу сообщили о возможной отставке.

Суперкомпьютер выдал информацию, что Саутгейт имеет 34,8% шанса стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Также искусственный интеллект называет среди кандидатов на должность нидерландца Рууда ван Нистелроя и немца Томаса Тухеля.

Гарет Саутгейт на клубном уровне тренировал только «Миддлсбро» с 2006 по 2009 год. В 2016 году он стал главным тренером сборной Англии, которую покинул после Евро-2024.