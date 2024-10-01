У тен Хага впереди решающая неделя. Известен его потенциальный преемник

Будущее Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» снова оказалось под угрозой после того, как его команда потерпела катастрофическое поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:3 и в настоящее время находится на 12-м месте в таблице английской Премьер-лиги.

По данным британских букмекеров, Рууд ван Нистелрой, который в настоящее время работает помощником Эрика тен Хага, является фаворитом на должность нового тренера, опередив бывшего тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, который был связан с клубом этим летом.

Рууд ван Нистелрой прекрасно знает атмосферу на «Олд Траффорд», где он заслужил уважение игроков. В то же время все больше болельщиков призывают руководство «Манчестер Юнайтед» выразить ему доверие. Не исключено, что бывший нидерландский нападающий первоначально станет лишь временным тренером и до лета у него будет время показать, готов ли он к этому вызову.

Еще одно громкое имя, появившееся в связи с приходом к руководству «красных дьяволов», – Томас Тухель. Этим летом бывший тренер мюнхенской «Баварии» вел переговоры с английским клубом и в настоящее время входит в тройку фаворитов на эту должность. На данный момент у него нет контракта, поэтому он может присоединиться в любое время.

По данным Daily Telegraph, совет директоров, наверняка, оставит Эрика тен Хага тренером команды на предстоящие игры против «Порту» и «Астон Виллы», чтобы он мог решить свое будущее на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед» на этой неделе.