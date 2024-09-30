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Англия
30 сентября 2024, 14:20 |
1296
1

Стало известно, когда Манчестер Юнайтед может уволить Эрика тен Хага

Нидерландскому специалисту дали 2 игры на исправление результатов

30 сентября 2024, 14:20 |
1296
1
Стало известно, когда Манчестер Юнайтед может уволить Эрика тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Нидерландский главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет уволен сразу после разгромного поражения от лондонского «Тоттенхэма» (0:3) на домашнем стадионе. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, после провального матча 6-го тура Английской Премьер-лиги коуч получил ультиматум: либо он исправляет ситуацию в следующих 2 матчах, либо будет отправлен в отставку.

Следующими соперниками «красных дьяволов» будут «Порту» в Лиге Европы и «Астон Вилла» в АПЛ.

После 6 матчей чемпионата Англии «МЮ» с 7 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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pricolist
Астон Вілла їх цілком може розірвати, тим паче гра в Бірмінгемі
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