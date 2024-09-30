Стало известно, когда Манчестер Юнайтед может уволить Эрика тен Хага

Нидерландский главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет уволен сразу после разгромного поражения от лондонского «Тоттенхэма» (0:3) на домашнем стадионе. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, после провального матча 6-го тура Английской Премьер-лиги коуч получил ультиматум: либо он исправляет ситуацию в следующих 2 матчах, либо будет отправлен в отставку.

Следующими соперниками «красных дьяволов» будут «Порту» в Лиге Европы и «Астон Вилла» в АПЛ.

После 6 матчей чемпионата Англии «МЮ» с 7 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.