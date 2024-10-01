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Лига наций
01 октября 2024, 11:20 | Обновлено 01 октября 2024, 11:41
243
0

Маркевич назвал игрока, который должен быть в основе сборной Украины

Мирон Маркевич – о приглашении Александра Назаренко

01 октября 2024, 11:20 | Обновлено 01 октября 2024, 11:41
243
0
Маркевич назвал игрока, который должен быть в основе сборной Украины
ФК Полесье Житомир. Александр Назаренко

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о резервном списке Сергея Реброва на предстоящие матчи главной команды страны в Лиге наций с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября):

«Назаренко должен был бы быть не в резервном списке, а в основном. У Александра хорошая скорость, он, как говорится, на ходу, забивает почти в каждом матче. Учитывая то, что впереди Украина играет не очень быстро, то он бы очень пригодился.

Зато отсутствие в этом перечне Сватка, который играет в США, закономерно. И вообще, вызывать игрока из-за океана, учитывая перелеты по минимум десять часов времени, нет смысла», – пояснил свое мнение Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич высказал мнение о решении Сергея Реброва не вызывать на матчи национальной команды в октябре в Лиге наций полузащитников Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука.

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Александр Назаренко (футбол) Мирон Маркевич сборная Украины по футболу Сергей Ребров Лига наций
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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