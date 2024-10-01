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Лига наций
01 октября 2024, 10:41 | Обновлено 01 октября 2024, 11:14
739
2

Экс-тренер Динамо раскритиковал решение Реброва по защитникам

Йожеф Сабо недоволен вызовом в сборную страны Александра Тымчика

01 октября 2024, 10:41 | Обновлено 01 октября 2024, 11:14
739
2
Экс-тренер Динамо раскритиковал решение Реброва по защитникам
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Тымчик

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о решении Сергея Реброва относительно защитников, которые приглашены в национальную команду на октябрьские матчи в Лиге наций:

«Не понимаю, что в этом списке делает Тымчик. Я его давно списал бы. Он, кажется, вообще не понимает, что такое диагональная страховка. Просто вспомните, как он сыграл за Динамо против Лацио. Да это ужас! И он получил вызов в сборную. Да я бы его нах*р посадил на скамейку запасных. Надолго.

А так... Нет Зинченко, но это небольшая потеря. Вот почему Александр не играет в Арсенале? Я так думаю, потому, что он слаб в защите, а именно в компоненте отбора мяча.

Хорошо, что восстановился после травмы Миколенко. Вот его было бы заменить значительно проблемнее», – рассказал Сабо.

11 октября сборная Украины в Лиге наций сыграет с командой Грузии, а 14-го числа – со сборной Чехии.

Ранее Мирон Маркевич дал оценку решению Реброва относительно Андрея Ярмоленко.

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Александр Тымчик Лига наций Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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Комментарии 2
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avk2307
Сабо як завжди промовчав про гру гірників чергову невдалу і виліз з питанням про Тимчика. 
А по факту що там робить Бондар? Таловєров? Це сабо не колише...
Тимчик, Конопля, Матвієнко та й Михайличенко   це можна сказати кращі на сьогодні з тих кого знає Ребров. А от Бондарь і Таловєров для мене загадка...
 Тимчик до речі краще Коноплі в останніх іграх за збірну грав. Так що хай йожик йожикович про гру Шахтаря спочатку розгорнуте вью дасть..
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+2
DK1961
Ёжик недоволен Тымчиком. А вызовом в сборную матвиенко, конопли и бондаря он доволен?! Ну ничего, они ещё себя проявят завтра с Аталантой. По полной программе проявят. Пока в сборной эти трое и другие даун ецкие деревяшки (мудаков, киргиз, зубков, крыськив) присутствуют - результаты будут только отрицательные. 
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