Экс-тренер Динамо раскритиковал решение Реброва по защитникам

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о решении Сергея Реброва относительно защитников, которые приглашены в национальную команду на октябрьские матчи в Лиге наций:

«Не понимаю, что в этом списке делает Тымчик. Я его давно списал бы. Он, кажется, вообще не понимает, что такое диагональная страховка. Просто вспомните, как он сыграл за Динамо против Лацио. Да это ужас! И он получил вызов в сборную. Да я бы его нах*р посадил на скамейку запасных. Надолго.

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А так... Нет Зинченко, но это небольшая потеря. Вот почему Александр не играет в Арсенале? Я так думаю, потому, что он слаб в защите, а именно в компоненте отбора мяча.

Хорошо, что восстановился после травмы Миколенко. Вот его было бы заменить значительно проблемнее», – рассказал Сабо.

11 октября сборная Украины в Лиге наций сыграет с командой Грузии, а 14-го числа – со сборной Чехии.

Ранее Мирон Маркевич дал оценку решению Реброва относительно Андрея Ярмоленко.