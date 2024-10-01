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  4. Ярмоленко не позвали в сборную. Сколько лет подряд Андрей попадал в заявку?
Лига наций
01 октября 2024, 03:16 |
120
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Ярмоленко не позвали в сборную. Сколько лет подряд Андрей попадал в заявку?

11 и 14 октября украинская национальная команда проведет матчи Лиги наций 2024/25

01 октября 2024, 03:16 |
120
0
Ярмоленко не позвали в сборную. Сколько лет подряд Андрей попадал в заявку?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

30 сентября пресс-служба Украинской ассоциации футбола обнародовала список игроков, вызванных Сергеем Ребровым на октябрьские матчи Лиги наций 2024/25.

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко не попал в заявку. Впервые за 15 лет Ярмоленко не был вызван в украинскую национальную команду не по причине травмы или повреждения. На счету Ярмоленко за украинскую сборную 124 матча и 46 голов.

Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а уже 14 числа того же месяца встретится с Чехией. Украинцы проиграли оба стартовых поединка в квартете 1 Дивизиона В Лиги наций: Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров сине-желтые с 0 очками занимают последнее, 4-е место в группе.

Заявка сборной Украины на матчи против Грузии и Чехии в Лиге наций

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Андрей Ярмоленко Лига наций сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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