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Лига наций
30 сентября 2024, 17:04 | Обновлено 30 сентября 2024, 17:31
2680
3

23-летний игрок Шахтера получил дебютный вызов в сборную Украины

Дмитрий Крыськив попал в основной список игроков, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций

30 сентября 2024, 17:04 | Обновлено 30 сентября 2024, 17:31
2680
3
23-летний игрок Шахтера получил дебютный вызов в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив

30 сентября пресс-служба Украинской ассоциации футбола обнародовала список игроков, вызванных Сергеем Ребровым на октябрьские матчи Лиги наций 2024/25.

В основной список попал хавбек донецкого Шахтера Дмитрий Крыськив. Для 23-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную украинскую команду.

Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а уже 14 числа того же месяца встретится с Чехией. Украинцы проиграли оба стартовых поединка в квартете 1 Дивизиона В Лиги наций: Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров сине-желтые с 0 очками занимают последнее, 4-е место в группе.

Заявка сборной Украины на матчи против Грузии и Чехии в Лиге наций

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Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Lesovij7
Лучше бы Назаренко взяли , он лучше и мудрика и кабаева сейчас
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0
AndiM
Нах це дно потрібне?
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-1
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