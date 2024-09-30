23-летний игрок Шахтера получил дебютный вызов в сборную Украины

30 сентября пресс-служба Украинской ассоциации футбола обнародовала список игроков, вызванных Сергеем Ребровым на октябрьские матчи Лиги наций 2024/25.

В основной список попал хавбек донецкого Шахтера Дмитрий Крыськив. Для 23-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную украинскую команду.

Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а уже 14 числа того же месяца встретится с Чехией. Украинцы проиграли оба стартовых поединка в квартете 1 Дивизиона В Лиги наций: Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров сине-желтые с 0 очками занимают последнее, 4-е место в группе.

Заявка сборной Украины на матчи против Грузии и Чехии в Лиге наций