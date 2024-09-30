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  4. Марио Балотелли может подписать контракт с клубом третьей лиги Испании
Испания
30 сентября 2024, 21:22 |
247
0

Марио Балотелли может подписать контракт с клубом третьей лиги Испании

Испанский клуб Интерсити Аликанте предложил контракт итальянскому форварду

30 сентября 2024, 21:22 |
247
0
Марио Балотелли может подписать контракт с клубом третьей лиги Испании
FK Monza. Марио Балотелли

34-летний экс-футболист сборной Италии Марио Балотелли ведет переговоры с клубом третьей испанской лиги «Интерсити Аликанте». Как сообщает издание Tribalfootball, менеджеры испанского клуба уверены, что звездный форвард поможет их клубу получить пропуск в Сегунду.

Однако у Марио Балотелли недавно появилась возможность подписать контракт с софийским ЦСКА.

Марио Балотелли летом покинул турецкий клуб «Адана Демирспор». Скандально известный итальянский игрок прославился выступлениями за «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Милан». Также он был вице-чемпионом Европы 2012, который проходил в Украине и Польше.

Испанский «Интерсити» в прошлогоднем розыгрыше Кубка Испании едва не обыграл каталонскую «Барселону» на стадии 1/16 финала.

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Марио Балотелли свободный агент Адана Демирспор ЦСКА София трансферы
Олександр Сільченко Источник: Tribal Football
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