Марио Балотелли может подписать контракт с клубом третьей лиги Испании

34-летний экс-футболист сборной Италии Марио Балотелли ведет переговоры с клубом третьей испанской лиги «Интерсити Аликанте». Как сообщает издание Tribalfootball, менеджеры испанского клуба уверены, что звездный форвард поможет их клубу получить пропуск в Сегунду.

Однако у Марио Балотелли недавно появилась возможность подписать контракт с софийским ЦСКА.

Марио Балотелли летом покинул турецкий клуб «Адана Демирспор». Скандально известный итальянский игрок прославился выступлениями за «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Милан». Также он был вице-чемпионом Европы 2012, который проходил в Украине и Польше.

Испанский «Интерсити» в прошлогоднем розыгрыше Кубка Испании едва не обыграл каталонскую «Барселону» на стадии 1/16 финала.