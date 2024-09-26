Скандальный итальянский форвард может продолжить карьеру в Болгарии

Скандальный экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии. По информации местных СМИ, он ведет переговоры с софийским ЦСКА. Переход форварда может состояться уже в ближайшее время.

Балотелли сейчас находится в статусе свободного агента. Контракт 34-летнего форварда с турецким «Адана Демирспор» истек в конце июня.

Минувшим летом его переход в бразильский «Коринтианс» сорвался в последний момент. Сам форвард признался, что мечтает вернуться в итальянскую Серию А.