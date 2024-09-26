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26 сентября 2024, 17:27 | Обновлено 26 сентября 2024, 17:37
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Скандальный итальянский форвард может продолжить карьеру в Болгарии

Марио Балотелли ведет переговоры с софийским ЦСКА

26 сентября 2024, 17:27 | Обновлено 26 сентября 2024, 17:37
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Скандальный итальянский форвард может продолжить карьеру в Болгарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Скандальный экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии. По информации местных СМИ, он ведет переговоры с софийским ЦСКА. Переход форварда может состояться уже в ближайшее время.

Балотелли сейчас находится в статусе свободного агента. Контракт 34-летнего форварда с турецким «Адана Демирспор» истек в конце июня.

Минувшим летом его переход в бразильский «Коринтианс» сорвался в последний момент. Сам форвард признался, что мечтает вернуться в итальянскую Серию А.

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Марио Балотелли свободный агент ЦСКА София
Олег Дидух Источник: Topsport.bg
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