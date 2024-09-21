Балотелли надеется вернуться в Серию А

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли, который с июля является свободным агентом, заявил о том, что надеется продолжить свою карьеру в одном из клубов Серии А:

«Я хочу вернуться в Серию А и поэтому остаюсь в Италии. Мне поступали предложения из-за границы, но я все отвергал, потому что надеюсь вернуться в Серию А».

Ранее переход 34-летнего Балотелли в «Коринтианс» сорвался в последний момент. Позже бывший игрок сборной Италии получил предложение от «Сан-Диего», который в следующем году дебютирует в МЛС.