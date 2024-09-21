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  4. Балотелли надеется вернуться в Серию А
Италия
21 сентября 2024, 11:45 |
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0

Балотелли надеется вернуться в Серию А

Скандальный форвард остается свободным агентом

21 сентября 2024, 11:45 |
270
0
Балотелли надеется вернуться в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли, который с июля является свободным агентом, заявил о том, что надеется продолжить свою карьеру в одном из клубов Серии А:

«Я хочу вернуться в Серию А и поэтому остаюсь в Италии. Мне поступали предложения из-за границы, но я все отвергал, потому что надеюсь вернуться в Серию А».

Ранее переход 34-летнего Балотелли в «Коринтианс» сорвался в последний момент. Позже бывший игрок сборной Италии получил предложение от «Сан-Диего», который в следующем году дебютирует в МЛС.

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Марио Балотелли свободный агент Серия A
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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