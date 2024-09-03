Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандальный итальянский форвард получил предложение из МЛС
Major League Soccer
03 сентября 2024, 15:51 |
680
0

Скандальный итальянский форвард получил предложение из МЛС

Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Сан-Диего»

03 сентября 2024, 15:51 |
680
0
Скандальный итальянский форвард получил предложение из МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Американский «Сан-Диего», который с 2025 года будет выступать в МЛС, заинтересован в подписании скандального экс-форварда сборной Италии Марио Балотелли. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, представители «Сан-Диего» вышли на связь с окружением 34-летнего итальянца, чтобы оценить возможность подписания.

Балотелли остается свободным агентом с начала июня, когда истек его контракт с турецким «Адана Демирспор». Его переход в бразильский «Коринтианс» сорвался в последний момент.

По теме:
Экс-хавбек Ювентуса отказался переходить в Милан
Бешикташ подпишет чемпиона Европы-2016
Играли с россиянами. Участник ЛЧ подпишет экс-игрока сборной Украины
Марио Балотелли свободный агент Николо Скира
Олег Дидух Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 03 сентября 2024, 02:53 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Мудрик мог уйти в Арсенал? Челси пытался провернуть план, но он провалился
Футбол | 03 сентября 2024, 09:30 15
Мудрик мог уйти в Арсенал? Челси пытался провернуть план, но он провалился
Мудрик мог уйти в Арсенал? Челси пытался провернуть план, но он провалился

Пенсионеры предлагали канонирам украинца вместо Стерлинга, но не хотели его отпускать

«Собака без нюха». Кварцяный высказался по поводу нападающего Динамо
Футбол | 03.09.2024, 13:48
«Собака без нюха». Кварцяный высказался по поводу нападающего Динамо
«Собака без нюха». Кварцяный высказался по поводу нападающего Динамо
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Теннис | 03.09.2024, 06:56
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
Теннис | 02.09.2024, 21:10
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 6
Футбол
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
02.09.2024, 04:51
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
01.09.2024, 16:36 10
Футбол
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
03.09.2024, 02:12 3
Олимпийские игры
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
02.09.2024, 01:59 2
Теннис
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
03.09.2024, 03:59
Теннис
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
03.09.2024, 07:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем