Скандальный итальянский форвард получил предложение из МЛС

Американский «Сан-Диего», который с 2025 года будет выступать в МЛС, заинтересован в подписании скандального экс-форварда сборной Италии Марио Балотелли. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, представители «Сан-Диего» вышли на связь с окружением 34-летнего итальянца, чтобы оценить возможность подписания.

Балотелли остается свободным агентом с начала июня, когда истек его контракт с турецким «Адана Демирспор». Его переход в бразильский «Коринтианс» сорвался в последний момент.