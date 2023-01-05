4 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании. «Барселона» с трудом выиграла у «Интерсити», клуба 3-го дивизиона, со счетом 4:3 в экстратаймах.

«Барса» трижды выходила впереди, но у соперника тремя голами отметился Ориоль Солдевилья, который ранее тренировался в структуре каталонцев.

У сине-гранатовых мячи на счету Рональда Араухо, Усмана Дембеле и Рафиньи. В дополнительное время победный гол для каталонцев забил нападающий Ансу Фати.

Кубок Испании

1/16 финала, 4 января

Интерсити – Барселона – 3:4 (д.в.)

Голы: Солдевилья, 59, 74, 86 – Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафинья, 77, Фати, 104