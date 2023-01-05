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  4. Интерсити – Барселона – 3:4 (д.в). Хет-трик Солдевильи. Видео голов и обзор
Кубок Испании
Интерсити
04.01.2023, FT 3 : 4
Барселона
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Испания
05 января 2023, 01:17 | Обновлено 05 января 2023, 01:19
174
0

Интерсити – Барселона – 3:4 (д.в). Хет-трик Солдевильи. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании

05 января 2023, 01:17 | Обновлено 05 января 2023, 01:19
174
0
Интерсити – Барселона – 3:4 (д.в). Хет-трик Солдевильи. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании. «Барселона» с трудом выиграла у «Интерсити», клуба 3-го дивизиона, со счетом 4:3 в экстратаймах.

«Барса» трижды выходила впереди, но у соперника тремя голами отметился Ориоль Солдевилья, который ранее тренировался в структуре каталонцев.

У сине-гранатовых мячи на счету Рональда Араухо, Усмана Дембеле и Рафиньи. В дополнительное время победный гол для каталонцев забил нападающий Ансу Фати.

Кубок Испании

1/16 финала, 4 января

Интерсити – Барселона – 3:4 (д.в.)

Голы: Солдевилья, 59, 74, 86 – Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафинья, 77, Фати, 104

События матча

104’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Барселона.
86’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интерсити.
77’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Барселона.
74’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интерсити.
67’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Барселона.
59’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интерсити.
4’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Барселона.
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Источник Sport.ua
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