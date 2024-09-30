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Молодежные турниры
30 сентября 2024, 18:53 | Обновлено 30 сентября 2024, 19:59
695
5

Ноль побед. Сборная Украины по футболу U-16 в Испании проиграла и Израилю

Сине-желтая команда под руководством Юрия Мороза в последней игре уступила 1:2

30 сентября 2024, 18:53 | Обновлено 30 сентября 2024, 19:59
695
5
Ноль побед. Сборная Украины по футболу U-16 в Испании проиграла и Израилю
УАФ

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) завершила выступление на турнире в Испании.

23 сентября начался тренировочный сбор юношеской сборной Украины U-16. Подопечные Юрия Мороза приняли участие в международном турнире в испанской Мурсии, где выступали команды Англии, Франции и Израиля.

В первом туре сине-желтые уступили Англии – 0:3. В тот же день Франция победила Израиль – 2:1. В своем втором матче украинцы не устояли перед Францией – 0:8. В тот же день Англия одолела Израиль – 2:1.

Сегодня, 30 сентября, украинские юноши встретились с израильскими сверстниками. К сожалению, и в этот раз было зафиксировано поражение – 1:2. Единственный гол нашей команды в ее заключительной игре на турнире оформил Ярослав Кожушко.

Турнир развития УЕФА

3-й тур, 30 сентября. Мурсия (Испания)

Украина U-16 – Израиль U-16 – 1:2

Голы: Кожушко, 66 (пен.) – Израиль, 49, Израиль, 88 (пен.)

Украина U-16: Журавский, Пламинский, Шупик, Онищук (Гарбар, 80), Коваль (Коман, 64), Рыбак (Трохим, 80), Шукалович (Гурин, 64), Ермак (Кожушко, 46), Курячий, Квиквиния (Пожар, 89), Третьяков (Юрченко, 64).

Удаление: Журавский (89, У).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Saar
Росте заміна дорослій збірній.....
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+5
Diesel
поки в збірні будуть брать по блату, кумовству, взяткам поки ми будемо програвати Албанцам і ним подібним. 
Грузинський футбол на великому подйомі. А український в глубокій сраці. 
Ответить
+3
luceorius
 На  всі нинішні збірні України лише Мельгоса тренер, решта фізруки. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Бондаренко Александр
Ещё одно динамовской сердце всралось
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0
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