Ноль побед. Сборная Украины по футболу U-16 в Испании проиграла и Израилю

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) завершила выступление на турнире в Испании.

23 сентября начался тренировочный сбор юношеской сборной Украины U-16. Подопечные Юрия Мороза приняли участие в международном турнире в испанской Мурсии, где выступали команды Англии, Франции и Израиля.

В первом туре сине-желтые уступили Англии – 0:3. В тот же день Франция победила Израиль – 2:1. В своем втором матче украинцы не устояли перед Францией – 0:8. В тот же день Англия одолела Израиль – 2:1.

Сегодня, 30 сентября, украинские юноши встретились с израильскими сверстниками. К сожалению, и в этот раз было зафиксировано поражение – 1:2. Единственный гол нашей команды в ее заключительной игре на турнире оформил Ярослав Кожушко.

Турнир развития УЕФА

3-й тур, 30 сентября. Мурсия (Испания)

Украина U-16 – Израиль U-16 – 1:2

Голы: Кожушко, 66 (пен.) – Израиль, 49, Израиль, 88 (пен.)

Украина U-16: Журавский, Пламинский, Шупик, Онищук (Гарбар, 80), Коваль (Коман, 64), Рыбак (Трохим, 80), Шукалович (Гурин, 64), Ермак (Кожушко, 46), Курячий, Квиквиния (Пожар, 89), Третьяков (Юрченко, 64).

Удаление: Журавский (89, У).