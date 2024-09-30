Ноль побед. Сборная Украины по футболу U-16 в Испании проиграла и Израилю
Сине-желтая команда под руководством Юрия Мороза в последней игре уступила 1:2
Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) завершила выступление на турнире в Испании.
23 сентября начался тренировочный сбор юношеской сборной Украины U-16. Подопечные Юрия Мороза приняли участие в международном турнире в испанской Мурсии, где выступали команды Англии, Франции и Израиля.
В первом туре сине-желтые уступили Англии – 0:3. В тот же день Франция победила Израиль – 2:1. В своем втором матче украинцы не устояли перед Францией – 0:8. В тот же день Англия одолела Израиль – 2:1.
Сегодня, 30 сентября, украинские юноши встретились с израильскими сверстниками. К сожалению, и в этот раз было зафиксировано поражение – 1:2. Единственный гол нашей команды в ее заключительной игре на турнире оформил Ярослав Кожушко.
Турнир развития УЕФА
3-й тур, 30 сентября. Мурсия (Испания)
Украина U-16 – Израиль U-16 – 1:2
Голы: Кожушко, 66 (пен.) – Израиль, 49, Израиль, 88 (пен.)
Украина U-16: Журавский, Пламинский, Шупик, Онищук (Гарбар, 80), Коваль (Коман, 64), Рыбак (Трохим, 80), Шукалович (Гурин, 64), Ермак (Кожушко, 46), Курячий, Квиквиния (Пожар, 89), Третьяков (Юрченко, 64).
Удаление: Журавский (89, У).
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