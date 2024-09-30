«Мы к такому не привыкли». Тренер Жироны – о проблемах команды в сезоне
Мичел отметил большое количество матчей
Тренер Жироны Мичел после ничьей 1:1 в матче чемпионата Испании против Сельты отметил проблемы команды из-за тяжелого графика, связанного с Лигой чемпионов.
«Нынешний график матчей не дает возможность экспериментировать, ты просто должен всегда выставлять 11 лучших игроков. После Сельты у нас матч Лиги чемпионов с Фейеноордом, будем искать победу».
«Самая большая проблема – травмы. У нас нет опыта проведения матчей каждые три дня. Мы привыкаем к новой реальности, ищем варианты».
«Много матчей, Жирона к такому еще не привыкла», – сказал Мичел.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридское дерби в Ла Лиге прерывалось
Надеин уверен, что кричалка не адресовалась Шахтеру