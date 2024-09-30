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Испания
30 сентября 2024, 15:40 | Обновлено 30 сентября 2024, 16:19
1421
1

«Мы к такому не привыкли». Тренер Жироны – о проблемах команды в сезоне

Мичел отметил большое количество матчей

30 сентября 2024, 15:40 | Обновлено 30 сентября 2024, 16:19
1421
1
«Мы к такому не привыкли». Тренер Жироны – о проблемах команды в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Тренер Жироны Мичел после ничьей 1:1 в матче чемпионата Испании против Сельты отметил проблемы команды из-за тяжелого графика, связанного с Лигой чемпионов.

«Нынешний график матчей не дает возможность экспериментировать, ты просто должен всегда выставлять 11 лучших игроков. После Сельты у нас матч Лиги чемпионов с Фейеноордом, будем искать победу».

«Самая большая проблема – травмы. У нас нет опыта проведения матчей каждые три дня. Мы привыкаем к новой реальности, ищем варианты».

«Много матчей, Жирона к такому еще не привыкла», – сказал Мичел.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Marca
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