«Мы к такому не привыкли». Тренер Жироны – о проблемах команды в сезоне

Тренер Жироны Мичел после ничьей 1:1 в матче чемпионата Испании против Сельты отметил проблемы команды из-за тяжелого графика, связанного с Лигой чемпионов.

«Нынешний график матчей не дает возможность экспериментировать, ты просто должен всегда выставлять 11 лучших игроков. После Сельты у нас матч Лиги чемпионов с Фейеноордом, будем искать победу».

«Самая большая проблема – травмы. У нас нет опыта проведения матчей каждые три дня. Мы привыкаем к новой реальности, ищем варианты».

«Много матчей, Жирона к такому еще не привыкла», – сказал Мичел.