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Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 11:42 | Обновлено 30 сентября 2024, 12:07
890
1

Не киберспорт. Известно, почему в доме Милевского полиция провела обыски

Обыски были связаны с манипуляциями с футбольными результатами 

30 сентября 2024, 11:42 | Обновлено 30 сентября 2024, 12:07
890
1
Не киберспорт. Известно, почему в доме Милевского полиция провела обыски
Instagram. Артем Милевский и Сергей Третьяк

Во вторник, 24 сентября, в доме, где проживает известный украинский экс-футболист Артем Милевский вместе со своим другом Сергеем Третьяком, полиция провела обыски.

Известный украинский журналист Владимир Зверов сообщил, что Милевский и его друг не единственные, у кого были проведены подобные мероприятия правоохранительными органами. В НПУ сейчас много мероприятий по манипулированию результатами соревнований в киберспорте и частично эта история задела и футбол – поэтому и с обысками столкнулись Милевский и Третьяк.

Ранее сообщалось, что Третьяк пробовал подкупить игроков «Миная», чтобы они «сдали» матч УПЛ 2023/24 против «Динамо».

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Владимир Зверов полиция Артем Милевский киберспорт договорные матчи обыск Сергей Третьяк Минай
Дмитро Олійник Источник: Профутбол Digital
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