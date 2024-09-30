Не киберспорт. Известно, почему в доме Милевского полиция провела обыски

Во вторник, 24 сентября, в доме, где проживает известный украинский экс-футболист Артем Милевский вместе со своим другом Сергеем Третьяком, полиция провела обыски.

Известный украинский журналист Владимир Зверов сообщил, что Милевский и его друг не единственные, у кого были проведены подобные мероприятия правоохранительными органами. В НПУ сейчас много мероприятий по манипулированию результатами соревнований в киберспорте и частично эта история задела и футбол – поэтому и с обысками столкнулись Милевский и Третьяк.

Ранее сообщалось, что Третьяк пробовал подкупить игроков «Миная», чтобы они «сдали» матч УПЛ 2023/24 против «Динамо».