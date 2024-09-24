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  4. ВИДЕО. «Я в шоке!» В доме Милевского провели обыск, известна причина
Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 10:37 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:57
3371
5

ВИДЕО. «Я в шоке!» В доме Милевского провели обыск, известна причина

Его друга Сергея Третьяк подозревают в организации договорных матчей

24 сентября 2024, 10:37 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:57
3371
5
ВИДЕО. «Я в шоке!» В доме Милевского провели обыск, известна причина
Instagram. Артем Милевский и Сергей Третьяк

Во вторник, 24 сентября, в доме, где проживает известный украинский экс-футболист Артем Милевский вместе со своим другом Сергеем Третьяком, полиция провела обыски. Об этом сообщает издание Sport-express.

Журналистам удалось пообщаться с фигурантами дела:

Артем Милевский: «Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного».

Сергей Третьяк: «Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК «Минай»? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом».

Милевский и Третьяк уже не впервые фигурируют в новостях с обысками полиции. В январе 2024 года правоохранительные органы уже наведывались к ним с этой же целью.

ВИДЕО. «Я в шоке!» В доме Милевского провели обыск, известна причина

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Артем Милевский Сергей Третьяк Минай договорные матчи обыск полиция видео киберспорт
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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potemkin78
а это не связано ли с недавнем выиграшем?
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+2
zelc006
ОПЗЖ лігу організовували поганьці...
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+1
box2box
Та диму без вогню не буває...
Тим більше, що обшук в домі Третяка (або може він його арендує) за останній час вже не вперше.
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+1
KIEWADIM
Артем, шо у тебя там за аферюги всегда окружают. Вон кент бухает себе, с четкими пацанами, и никто его не обшукуе и не розшукуе.
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0
AndiM
Хто це, фавбет чи хто, після виграшу мілі найняв мусорів щоб витрясти бабло?
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0
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