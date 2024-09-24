ВИДЕО. «Я в шоке!» В доме Милевского провели обыск, известна причина
Его друга Сергея Третьяк подозревают в организации договорных матчей
Во вторник, 24 сентября, в доме, где проживает известный украинский экс-футболист Артем Милевский вместе со своим другом Сергеем Третьяком, полиция провела обыски. Об этом сообщает издание Sport-express.
Журналистам удалось пообщаться с фигурантами дела:
Артем Милевский: «Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного».
Сергей Третьяк: «Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК «Минай»? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом».
Милевский и Третьяк уже не впервые фигурируют в новостях с обысками полиции. В январе 2024 года правоохранительные органы уже наведывались к ним с этой же целью.
ВИДЕО. «Я в шоке!» В доме Милевского провели обыск, известна причина
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