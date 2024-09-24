Во вторник, 24 сентября, в доме, где проживает известный украинский экс-футболист Артем Милевский вместе со своим другом Сергеем Третьяком, полиция провела обыски. Об этом сообщает издание Sport-express.

Журналистам удалось пообщаться с фигурантами дела:

Артем Милевский: «Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного».

Сергей Третьяк: «Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК «Минай»? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом».

Милевский и Третьяк уже не впервые фигурируют в новостях с обысками полиции. В январе 2024 года правоохранительные органы уже наведывались к ним с этой же целью.

ВИДЕО. «Я в шоке!» В доме Милевского провели обыск, известна причина