Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 22:19 | Обновлено 20 апреля 2024, 22:50
4764
17

Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо

По 5 тысяч долларов предлагали Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе

20 апреля 2024, 22:19 | Обновлено 20 апреля 2024, 22:50
4764
17
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Instagram. Сергей Третьяк и Артем Милевский (справа)

В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Минай» и «Динамо».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что к двум футболистам «Миная» обратились с предложением проиграть игру «Динамо» и предлагали по 5 тысяч долларов.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, игроки, которым предлагали «слить» матч киевскому «Динамо» – это Дмитрий Немчанинов и Евгений Скиба. Их заявления уже несколько дней на рассмотрении в комитете по этике и честной игре УАФ. В своих объяснениях они указывают, что на них вышел человек, представившийся дословно: «Сергей, ведущий стримы с Милевским» (очевидно, речь идет о друге экс-игрока «Динамо» Артема Милевского Сергее Третьяке).

Это было сразу после матча «Миная» с «Оболонью». После него закарпатцы еще оставались в столице, ведь через несколько дней их тут же ждал перенесенный матч с «Динамо». И вот перед ним этот человек, назвавшийся Сергеем, отдельно встретился с Немчаниновым и Скибой. Поводом для разговора стало якобы предложение поучаствовать в эфире на Twitch. Но уже в ходе самой беседы каждому было предложено 5 тысяч долларов за проигрыш «Динамо».

Оба футболиста отказались, хотя их убеждали, что с остальными игроками уже проведены разговоры и все согласились. О ситуации футболисты рассказали руководству, в клубе провели расследование и вместе решили обращаться к футбольному правосудию – в УАФ, в комитет честной игры.

По теме:
Ворскла – Колос – 0:2. Видео голов и обзор матча
ВЕРНИДУБ: «Мы до сих пор не прекращаем борьбу за самые высокие награды»
Первые голы с августа. Колос в тяжелом матче победил Ворсклу
Дмитрий Немчанинов Евгений Скиба Динамо Киев договорные матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Артем Милевский Сергей Третьяк Минай - Динамо Игорь Бурбас скандал
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой, команда пока первая
Хоккей | 20 апреля 2024, 16:13 9
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой, команда пока первая
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой, команда пока первая

Сложная победа над сборной Австрии

Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Футбол | 20 апреля 2024, 10:12 3
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение

У украинского вратаря истекает контракт в 2025 году

Бавария уничтожила Унион Берлин, Кейн забил 33-й гол в чемпионате
Футбол | 20.04.2024, 21:21
Бавария уничтожила Унион Берлин, Кейн забил 33-й гол в чемпионате
Бавария уничтожила Унион Берлин, Кейн забил 33-й гол в чемпионате
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Футбол | 20.04.2024, 14:10
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Футбол | 20.04.2024, 00:43
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Минай настолько силен, что его пришлось подкупать? Не, ну за Суркисами тянутся грешки 90-х, но подкуп игроков Миная звучит как анекдот. Превратили наш футбол в цирк какой-то (
Ответить
+10
Remark
Це схоже на те, як орки роблять вброси про український слід🤣 Звали Микола, при собі мав листа з повністю докладом що робити і підписаний "від глави СБУ", а також обов'язково нациська символіка.
Щурі по тій самій тропинці йдуть.
Ответить
+6
avk2307
Коли вже бурбас буде відповідати в суді за массу вкидів в яких навіть 1% не було правди?
Ответить
+3
samird
Дочитав до "Бурбас", і далі вже сенсу не було. Ви відразу в заголовку пишіть, що це від нього, щоб люди час не витрачали. 
Ответить
+2
FunnyCat_____
на них вийшла людина яка представилася Сашею, який тренує Динамо(С)
Ответить
+2
Михайло
Бебех об этом раньше Бурбаса написал 
Ответить
0
FunnyCat_____
так, пока только ростовского е ***лана со словарным запасом из 10 слов пригнали,
бурбас выпуская свою шайку вазилинщиков,  хоть поржем с них перед сном )
Ответить
0
Chort
МОЙ СОСЕД ПО ШКОНКЕ ФАНЯ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ САМ.
Моя стая куевских шл-х, пишем все коменты .
В БООООООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ МОИ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ ЗАЩИТИМ НАШУ ПОМОЙНУЮ ЯМУ

 
Ответить
-1
OtsoCity
лайно суркисів (динамо)це позорисько України, його місце в пердіві 
Ответить
-1
FunnyCat_____
АХАХАХАХХАХАХАХАХ
каким е*ланом надо быть чтобы поверить что ДК будет ,внимание, за ПЯТЬ к баксов просить игроков МИНАЯ слить им игру?
Ответить
-2
Показать Скрыть 6 ответов
Nostradamus
Просто алкоголік Міля грає на конторі
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
19.04.2024, 15:36
Бокс
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
20.04.2024, 00:24 6
Футбол
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
19.04.2024, 17:02 1
Футбол
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
19.04.2024, 16:11 1
Бокс
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
18.04.2024, 18:58
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
19.04.2024, 20:58 102
Футбол
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
19.04.2024, 23:34 48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем