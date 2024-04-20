Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо

В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Минай» и «Динамо».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что к двум футболистам «Миная» обратились с предложением проиграть игру «Динамо» и предлагали по 5 тысяч долларов.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, игроки, которым предлагали «слить» матч киевскому «Динамо» – это Дмитрий Немчанинов и Евгений Скиба. Их заявления уже несколько дней на рассмотрении в комитете по этике и честной игре УАФ. В своих объяснениях они указывают, что на них вышел человек, представившийся дословно: «Сергей, ведущий стримы с Милевским» (очевидно, речь идет о друге экс-игрока «Динамо» Артема Милевского Сергее Третьяке).

Это было сразу после матча «Миная» с «Оболонью». После него закарпатцы еще оставались в столице, ведь через несколько дней их тут же ждал перенесенный матч с «Динамо». И вот перед ним этот человек, назвавшийся Сергеем, отдельно встретился с Немчаниновым и Скибой. Поводом для разговора стало якобы предложение поучаствовать в эфире на Twitch. Но уже в ходе самой беседы каждому было предложено 5 тысяч долларов за проигрыш «Динамо».

Оба футболиста отказались, хотя их убеждали, что с остальными игроками уже проведены разговоры и все согласились. О ситуации футболисты рассказали руководству, в клубе провели расследование и вместе решили обращаться к футбольному правосудию – в УАФ, в комитет честной игры.