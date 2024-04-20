Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги

В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Минай» и «Динамо».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевский клуб одержал победу со счетом 3:1.

По информации телеграм-канала «Бомбардир», к двум футболистам «Миная» обратились с предложением проиграть игру «Динамо». Разговор проходил до матча. Предложение было «реализовать комфортную уверенность для соперника» за 5 тысяч долларов. Игроки отказались. Имя человека, который сделал предложение неизвестно, но отмечается, что он не является работником ни одного клуба.

Руководство «Миная» провело объяснительный разговор с каждым футболистом команды и обратилось в Дом футбола с просьбой разобраться в ситуации.