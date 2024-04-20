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  4. Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 14:10 |
3679
33

Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги

Клуб обратился в Дом футбола с просьбой разобраться в ситуации

20 апреля 2024, 14:10 |
3679
33
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
ФК Минай

В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Минай» и «Динамо».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевский клуб одержал победу со счетом 3:1.

По информации телеграм-канала «Бомбардир», к двум футболистам «Миная» обратились с предложением проиграть игру «Динамо». Разговор проходил до матча. Предложение было «реализовать комфортную уверенность для соперника» за 5 тысяч долларов. Игроки отказались. Имя человека, который сделал предложение неизвестно, но отмечается, что он не является работником ни одного клуба.

Руководство «Миная» провело объяснительный разговор с каждым футболистом команды и обратилось в Дом футбола с просьбой разобраться в ситуации.

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Дмитро Олійник Источник: Бомбардир
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Комментарии 33
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nick07
якась сумнівна історія. пропонувати Минаю 5000 за злив гри ДК? враховуючи що ДК і так було беззаперечним фаворитом? і до гри? 
Ще зрозуміло було б якби в перерві, за нічиї, тощо. 
ну і сума як для українського футболу смішна
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+9
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Lulinnha
Кроти в цих питаннях майстри... 
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+4
GloryUkraine
На сайті вирішили перерахувати всіх хворих на голову кротів.😁😁😁
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+3
Fitness.sports
5000 серьёзная сумма. Telegram канал бомбардир конечно серьёзно. Учитывая что telegram хотят запретить в Украине.
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+3
Boodya
Ну це явно вкид, могли б і більшу сума написати) які 5000?
В разі перемоги над Динамо, Минай би явно більшу суму отримав в якості стимуляції від Шахтаря.
Але провокаторам думати не потрібно, в них задача гавкати😂
А спорт.юа браво, за те, що постите будь-яке сміття заради срачу
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+2
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Boodya
Ооо, зараз піде вода гаряча😂
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+1
GloryUkraine
Фуйню не несіть. 
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+1
Умник
А в перерыве Динамо предлагали за 5009 слить игру Минаю, 9 долларов шло Бомбардиру, игроки Динамо весь второй тайм валяли дурака, но потом Волошин вспомнил про интерес страсбурга и забил гол.
Короче спорт.юа вы берете меня редактором или нет?
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+1
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serhiy
З шахти хтось запустив провокацію, а то в останньому матчі суддя забагато судив в їх сторону і було багато засуджень від всіх тай треба було чимось тему перебити. Кротячі виблядки.
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0
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4p7eH
Та це не новина суркіс завжи підкупляє гравців, команди
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-2
MA118722
брехня!!! там только шубы!!
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-2
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OtsoCity
Вигнати це лайно суркисів (динамо) у другу лігу 
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-3
OtsoCity
лайно суркисів (динамо), це позорисько України 
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-3
Mr Voevudskiy
Чего еще от днонамы ждать? правильно, доги с последней командой чемпа
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-3
apepa
Это ж надо так быть неуверенным в своих силах, чтобы покупать игроков аутсайдера чемпионата. Позор динама! Нам такой слабохарактерный чемпион не нужен!
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-4
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New Zealander
А я чомусь і не здивований адже шубні є шубні.
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-4
AK.228
Мусорня каже що це ІПСО… спорт уа - знімайте новину… не впевнено щось 
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-5
Alexander Киев
Шуби пішли.. як завжди ФК Дирка Київ знову взялася за старе! Мало вам було дискваліфікації із єврокубків із-за підкупу та взяток? Такому позорищу як ФК дирнама не місце в УПЛ та Україні, розформувати це посміховисько і забути.
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-6
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AK.228
Вот мусорня підла 
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-7
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