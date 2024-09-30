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  4. «В Челси идиоты сидят?» Стеценко поделился теорией заговора по Мудрику
Англия
30 сентября 2024, 07:43 |
598
1

«В Челси идиоты сидят?» Стеценко поделился теорией заговора по Мудрику

Андрей считает, что «Шахтер» соврал о сумме трансфера Михаила в «Челси»

30 сентября 2024, 07:43 |
598
1
«В Челси идиоты сидят?» Стеценко поделился теорией заговора по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок «Днепра» Андрей Стеценко поделился конспирологической теорией относительно трансфера украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси»:

«Шахтер» продал Мудрика за космические деньги? А вы откуда знаете? Это вам сказали, что его продали за космические деньги. Если вам так интересно, то я вам скажу свое мнение, пусть даже «Шахтер» меня заплюет со всех сторон.

Вы знаете футболиста по фамилии Довбик? А знаете, за сколько его продали в «Жирону»? За около 14 миллионов, из которых СК «Днепр-1» получил половину. 7 миллионов. А Мудрика за сколько продали в «Челси»? За 70. Скажите, уровень Довбыка в 10 раз отличается от уровня Мудрика? Или в «Челси» идиоты сидят? Они не знают потенциальной стоимости того или иного футболиста, что за одного платят 7 млн, а за другого 70 млн?

У них такая трансферная политика покупать всех за бешеные деньги? А почему они тогда Довбика не купили за 150 миллионов? Потому что я считаю Довбика лучшим игроком, чем Мудрик».

За 1.5 года в «Челси» Михаил Мудрик провел 64 матча и отметился 7 забитыми голами.

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Андрей Стеценко Михаил Мудрик Челси Артем Довбик Жирона Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Шахтер Донецк Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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Комментарии 1
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aleks8-48
Стеценко був не грацем,а спртивним дректором Дніпра.
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