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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 29 сентября 2024, 23:10
291
0

Тарас МИХАВКО: «Забить гол за киевское Динамо было моей мечтой»

Защитник Динамо прокомментировал матч с Левым Берегом

29 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 29 сентября 2024, 23:10
291
0
Тарас МИХАВКО: «Забить гол за киевское Динамо было моей мечтой»
ФК Динамо. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал матч с «Левым Берегом» (3:0) в 8-м туре УПЛ, в котором ему удалось забить дебютный мяч во взрослом футболе.

– Тарас, это первый твой мяч во взрослом футболе. Как оценишь в целом свои действия?

– Конечно, забить за «Динамо» Киев было моей мечтой. Я очень рад, что удалось забить. Безусловно, благодарен Саше Караваеву за передачу, хотя он сам говорит, что пробивал по воротам, а голкипер парировал, поэтому я сыграл на добивании и забил.

– «Динамо» продолжает беспроигрышную серию, вернулось на первое место. Насколько доволен игрой команды?

– Доволен и игрой, и результатом. Удалось не пропустить. Рады, что получили три очка. Победа получилась не столь легкой, как хотелось, но понимали, что соперник будет настроен на нас максимально. У нас тоже настроение было таким, как надо, и, слава Богу, все удалось.

– В некоторых моментах, когда ты шел в подкаты, было заметно, что куски газона вылетали. Можно ли сказать, что это также сказалось на том, что ты в конце концов попросил замену?

– Да, газон был мягкий, поэтому в одном из эпизодов, приземлившись на ногу, я почувствовал определенный дискомфорт в спине.

– С «Хоффенхаймом» сможешь сыграть?

– Да, буду готовиться к игре.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Динамо Тарас Михавко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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