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  4. Владимир БРАЖКО: «Я не так себе представлял гол с центра поля»
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:42
351
0

Владимир БРАЖКО: «Я не так себе представлял гол с центра поля»

Хавбек Динамо прокомментировал победу над Левым Берегом в матче УПЛ

29 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:42
351
0
Владимир БРАЖКО: «Я не так себе представлял гол с центра поля»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Хавбек Динамо Владимир Бражко, автор второго мяча в ворота «Левого Берега» (3:0), поделился впечатлениями от матча и своего гола с центра поля:

– Поздравляем с уверенной победой! Как вам сегодняшняя игра?

– Спасибо. На самом деле, любая игра по-своему сложна. Сегодня тоже, при счете 1:0, пока я не забил второй, было нервно. Но хорошо , что победили, почувствовали уверенность перед игрой с «Хоффенхаймом» после двух неудачных матчей. Через эту игру мы хорошо подготовились к матчу с «Хоффенхаймом».

– Настроение после победы точно должно улучшиться?

– Да, хорошо, что сегодня победили. Мы очень довольны. Будем набирать ход через игры, потому что у нас по сути нет дней для тренировок. Тренируемся через игры.

– Вы забили отличный мяч из центра поля. Было ли желание именно в таком стиле отличиться?

– Да, очень хотел забить, хотя не так себе представлял гол из центра поля. Представлял, что забью после перехвата в два прикосновения. Но получилось, что забил в одно касание. И я очень доволен, что помог команде сегодня победить.

– Вы видели, что голкипер вышел вдали от ворот?

– Да, я увидел, что он отдал неточную передачу. Я сомневался, отдавать на Буяльского или бить самому. После игры он сказал мне: «Хорошо, что ты не отдал. Я не хотел принимать этот мяч».

– Теперь нужно так отметиться в игре с «Хоффенхаймом»?

– Конечно, очень хочется, но главное, чтобы побеждала команда.

– Как идет подготовка? Думаете ли вы о предстоящем матче УПЛ или все мнения сейчас о Лиге Европы?

– У нас сейчас много матчей и очень плотный график. Матч уже через три дня. Сейчас уже забываем игру с «Левым Берегом» и настраиваемся на «Хоффенхайм». После этого матча уже будем думать об игре с Кривбассом.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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