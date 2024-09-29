Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как следующий соперник Динамо в ЛЕ умудрился проиграть со счета 0:3
Чемпионат Германии
Хоффенхайм
29.09.2024 18:30 – FT 3 : 4
Вердер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
29 сентября 2024, 21:09 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:16
2449
3

ВИДЕО. Как следующий соперник Динамо в ЛЕ умудрился проиграть со счета 0:3

29 сентября Хоффенхайм проиграл Вердеру 3:4 в 5-м туре Бундеслиги

29 сентября 2024, 21:09 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:16
2449
3
ВИДЕО. Как следующий соперник Динамо в ЛЕ умудрился проиграть со счета 0:3
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября состоялся матч 5-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Хоффенхайм и Вердер.

Поединок прошел на стадионе ПриЗироу Арена в Зинсхайме. Игра завершилась победой гостей со счетом 4:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все бы ничего, но Хоффенхайм побеждал 3:0 уже на 12-й минуте. Но после удаления Стэнли Нсоки на 18-й играл в меньшинстве.

Вердер сумел отыграть 3 мяча уже к перерыву, а последний мяч в этом противостоянии был забит на 49-й. К слову, Йенс Стаге оформил хет-трик.

Следующий матч Хоффенхайм проведет уже 3 октября против киевского Динамо во 2-м туре Лиги Европы. Немецкий коллектив будет принимающей стороной.

В еще одном поединке 5-го тура чемпионата Германии в воскресенье Айнтрахт Франкфурт одолел Хольштайн 4:2.

Бундеслига 2024/25. 5-й тур, 29 сентября

Хоффенхайм – Вердер – 3:4

Голы: Бюльтер, 5, 8, Гложек, 12 – Малатини, 21, Стаге, 26, 39, 49

Удаление: Нсоки, 18

Хольштайн – Айнтрахт Франкфурт – 2:4

Голы: Матино, 31 (пен.), 50 – Мармош, 25, 65, Матанович, 47, Тута, 74

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стаге (Вердер).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стаге (Вердер).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стаге (Вердер).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Малатини (Вердер).
18’
Стэнли Нсоки (Хоффенхайм) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Хоффенхайм).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Бюльтер (Хоффенхайм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Бюльтер (Хоффенхайм).
По теме:
Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
ВИДЕО. Как Рубчинский отметился первым голом за Динамо на 90+1-й минуте
Хольштайн Хоффенхайм Вердер Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель МЕССИ – арбитру: «Ты – с*кин сын»
Футбол | 29 сентября 2024, 16:36 8
Лионель МЕССИ – арбитру: «Ты – с*кин сын»
Лионель МЕССИ – арбитру: «Ты – с*кин сын»

Аргентинец остался недоволен решением рефери на последних минутах матча Интер Майами

Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Бокс | 29 сентября 2024, 07:49 3
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить

«Великий Джордж» выделил Мухаммеда Али

Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Футбол | 29.09.2024, 11:47
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Шовковский пояснил, за счет чего Динамо занимает первое место в таблице УПЛ
Футбол | 29.09.2024, 21:32
Шовковский пояснил, за счет чего Динамо занимает первое место в таблице УПЛ
Шовковский пояснил, за счет чего Динамо занимает первое место в таблице УПЛ
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 29.09.2024, 12:26
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
такое только в Бундеслиге возможно
Ответить
+1
MrStepanovM .
оце німцы всю злість зіллють 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
27.09.2024, 19:25 2
Футбол
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
27.09.2024, 19:06 3
Футбол
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
28.09.2024, 20:17 12
Футбол
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
27.09.2024, 21:25 9
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
29.09.2024, 07:31 3
Футзал
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
28.09.2024, 17:11
Футзал
Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
28.09.2024, 12:20 1
Бокс
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
28.09.2024, 07:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем