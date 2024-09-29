ВИДЕО. Как следующий соперник Динамо в ЛЕ умудрился проиграть со счета 0:3

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29 сентября Хоффенхайм проиграл Вердеру 3:4 в 5-м туре Бундеслиги
29 сентября состоялся матч 5-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Хоффенхайм и Вердер.
Поединок прошел на стадионе ПриЗироу Арена в Зинсхайме. Игра завершилась победой гостей со счетом 4:3.
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Все бы ничего, но Хоффенхайм побеждал 3:0 уже на 12-й минуте. Но после удаления Стэнли Нсоки на 18-й играл в меньшинстве.
Вердер сумел отыграть 3 мяча уже к перерыву, а последний мяч в этом противостоянии был забит на 49-й. К слову, Йенс Стаге оформил хет-трик.
Следующий матч Хоффенхайм проведет уже 3 октября против киевского Динамо во 2-м туре Лиги Европы. Немецкий коллектив будет принимающей стороной.
В еще одном поединке 5-го тура чемпионата Германии в воскресенье Айнтрахт Франкфурт одолел Хольштайн 4:2.
Бундеслига 2024/25. 5-й тур, 29 сентября
Хоффенхайм – Вердер – 3:4
Голы: Бюльтер, 5, 8, Гложек, 12 – Малатини, 21, Стаге, 26, 39, 49
Удаление: Нсоки, 18
Хольштайн – Айнтрахт Франкфурт – 2:4
Голы: Матино, 31 (пен.), 50 – Мармош, 25, 65, Матанович, 47, Тута, 74
События матча
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