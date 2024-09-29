Худший со старта. Известна оценка Довбика за победный матч Ромы в Серии А

29 сентября прошел матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Венеция.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, результативными действиями не отличился.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов. Это худший показатель среди всех игроков стартового состава Ромы.

Лучшим игроком матча стал игрок римлян Анхелиньо (7.7).

Оценки WhoScored за матч Рома – Венеция (2:1)