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Италия
29 сентября 2024, 19:31 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:07
3293
5

Худший со старта. Известна оценка Довбика за победный матч Ромы в Серии А

29 сентября римляне вместе с Артемом минимально переиграли Венецию 2:1

29 сентября 2024, 19:31 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:07
3293
5
Худший со старта. Известна оценка Довбика за победный матч Ромы в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 сентября прошел матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Венеция.

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Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, результативными действиями не отличился.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов. Это худший показатель среди всех игроков стартового состава Ромы.

Лучшим игроком матча стал игрок римлян Анхелиньо (7.7).

Оценки WhoScored за матч Рома – Венеция (2:1)

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Анхелиньо Артем Довбик WhoScored оценки Рома Рим Венеция Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Віктор Коробка
У Артема свій стиль - або найкращій, або найгірший - але все одно най-   
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+3
GloryUkraine
Рома в першому таймі грала на рівні колгоспної команди. Та і в другому не надто краще, але хоч вирвали перемогу. До Довбика м'яч майже не потрапляв. Що чекати від форварда без м'яча?
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+1
Первый Среди Равных
Як так? Він же "результативно завалив гравця суперника" !  
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-1
pol-55
Хм ,а шо сталось,в попередньому матчі ЛЕ  тутешне товариство, так хвалило посереднього гравця за евромірками,яким і є Артем.
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-7
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