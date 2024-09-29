Худший со старта. Известна оценка Довбика за победный матч Ромы в Серии А
29 сентября римляне вместе с Артемом минимально переиграли Венецию 2:1
29 сентября прошел матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Венеция.
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Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, результативными действиями не отличился.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов. Это худший показатель среди всех игроков стартового состава Ромы.
Лучшим игроком матча стал игрок римлян Анхелиньо (7.7).
Оценки WhoScored за матч Рома – Венеция (2:1)
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