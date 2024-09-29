Серия А. Лацио нанес Торино первое поражение в сезоне

«Лацио» после разгрома «Динамо» Киев в Лиге Европы одержал победу и в матче шестого тура Серии А. Команда Марко Барони в результативном матче на выезде обыграла «Торино». Для «Быков» это поражение стало первым в сезоне.

Серия А. 6-й тур

Торино – Лацио – 2:3

Голы: Адамс 67, Коко 90+2 – Гендузи 8, Диа 60, Нослин 89

Вчера «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Болоньей».