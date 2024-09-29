Италия29 сентября 2024, 15:46 |
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Серия А. Лацио нанес Торино первое поражение в сезоне
Команда Марко Барони одержала выездную победу
29 сентября 2024, 15:46 |
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«Лацио» после разгрома «Динамо» Киев в Лиге Европы одержал победу и в матче шестого тура Серии А. Команда Марко Барони в результативном матче на выезде обыграла «Торино». Для «Быков» это поражение стало первым в сезоне.
Серия А. 6-й тур
Торино – Лацио – 2:3
Голы: Адамс 67, Коко 90+2 – Гендузи 8, Диа 60, Нослин 89
Вчера «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Болоньей».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|2
|Торино
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|3
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4
|Интер Милан
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|5
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|7
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|8
|Лацио
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|10
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|11
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12
|Эллас Верона
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|13
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15
|Комо
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|18
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|19
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
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