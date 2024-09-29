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Торино
29.09.2024 13:30 – FT 2 : 3
Лацио
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Италия
29 сентября 2024, 15:46 |
88
0

Серия А. Лацио нанес Торино первое поражение в сезоне

Команда Марко Барони одержала выездную победу

29 сентября 2024, 15:46 |
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Серия А. Лацио нанес Торино первое поражение в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лацио» после разгрома «Динамо» Киев в Лиге Европы одержал победу и в матче шестого тура Серии А. Команда Марко Барони в результативном матче на выезде обыграла «Торино». Для «Быков» это поражение стало первым в сезоне.

Серия А. 6-й тур

Торино – Лацио – 2:3
Голы: Адамс 67, Коко 90+2 – Гендузи 8, Диа 60, Нослин 89

Вчера «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Болоньей».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ювентус 6 3 3 0 9 - 0 12
2 Торино 5 3 2 0 8 - 5 11
3 Милан 6 3 2 1 14 - 7 11
4 Интер Милан 6 3 2 1 13 - 7 11
5 Наполи 5 3 1 1 9 - 4 10
6 Удинезе 6 3 1 2 9 - 10 10
7 Эмполи 5 2 3 0 5 - 2 9
8 Лацио 5 2 1 2 9 - 8 7
9 Аталанта 6 2 1 3 11 - 12 7
10 Болонья 6 1 4 1 7 - 9 7
11 Рома 5 1 3 1 5 - 3 6
12 Эллас Верона 5 2 0 3 8 - 8 6
13 Фиорентина 5 1 3 1 7 - 7 6
14 Парма 5 1 2 2 8 - 9 5
15 Комо 5 1 2 2 6 - 9 5
16 Дженоа 6 1 2 3 4 - 10 5
17 Лечче 6 1 2 3 3 - 11 5
18 Венеция 5 1 1 3 3 - 8 4
19 Монца 5 0 3 2 4 - 6 3
20 Кальяри 5 0 2 3 1 - 8 2
Полная таблица

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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