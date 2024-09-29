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Вторая лига
Куликов
29.09.2024 14:30 – 29 1 : 0
Ужгород
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
29 сентября 2024, 15:00 |
164
0

Вторая лига. 8-й тур, 29 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября видеотрансляции матчей 8-го тура Второй лиги

29 сентября 2024, 15:00 |
164
0
Вторая лига. 8-й тур, 29 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Вильхивцы

29 сентября проходят поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 8-й тур, 29 сентября

  • 12:30. Чернигов – Александрия-2
  • 13:00. Чайка П.Борщаговка – Ворскла-2 Полтава
  • 13:30. Вильхивцы – Ревера 1908 Ивано-Франковск
  • 14:30. Куликов-Белка – Ужгород
  • 15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Колос 2 Ковалевка

Турнирная таблица

12:30. Чернигов – Александрия-2

13:00. Чайка П.Борщаговка – Ворскла-2 Полтава

13:30. Вильхивцы – Ревера 1908 Ивано-Франковск

14:30. Куликов-Белка – Ужгород

15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Колос 2 Ковалевка

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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