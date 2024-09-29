Украина. Вторая лига29 сентября 2024, 15:00 |
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Вторая лига. 8-й тур, 29 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября видеотрансляции матчей 8-го тура Второй лиги
29 сентября 2024, 15:00 |
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29 сентября проходят поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 8-й тур, 29 сентября
- 12:30. Чернигов – Александрия-2
- 13:00. Чайка П.Борщаговка – Ворскла-2 Полтава
- 13:30. Вильхивцы – Ревера 1908 Ивано-Франковск
- 14:30. Куликов-Белка – Ужгород
- 15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Колос 2 Ковалевка
Турнирная таблица
12:30. Чернигов – Александрия-2
13:00. Чайка П.Борщаговка – Ворскла-2 Полтава
13:30. Вильхивцы – Ревера 1908 Ивано-Франковск
14:30. Куликов-Белка – Ужгород
15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Колос 2 Ковалевка
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