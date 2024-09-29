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Вторая лига
Куликов
29.09.2024 14:30 – FT 2 : 1
Ужгород
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Украина. Вторая лига
29 сентября 2024, 22:39 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:52
179
0

Вторая лига. Куликов-Белка вырвал победу у Ужгорода и догнал лидеров

29 сентября состоялись поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины

29 сентября 2024, 22:39 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:52
179
0
Вторая лига. Куликов-Белка вырвал победу у Ужгорода и догнал лидеров
ФК Куликов-Белка

29 сентября состоялись поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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По три очка набрали Чайка, Куликов-Белка, Колос-2.

В первой группе лидируют Полесье-2, Куликов, Пробой, Рух-2 (по 16 очков), во второй группе впереди Колос-2 (19) и Чернигов (16).

Вторая лига. 8-й тур, 29 сентября

12:30. Чернигов – Александрия-2 – 0:0

13:00. Чайка П.Борщаговка – Ворскла-2 Полтава – 1:0

Гол: Кальчук, 84

13:30. Вильхивцы – Ревера 1908 Ивано-Франковск – 2:2

Голы: Немчанинов, 15 (пен), Тимошенко, 82 – Школьный, 17, Бойко, 50

14:30. Куликов-Белка – Ужгород – 2:1

Голы: Панасюк, 12, Малецкий, 89 – Калинчук, 87 (автогол)

15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Колос-2 Ковалевка – 1:3

Голы: Кондратюк, 82 – Любко, 33, Недоля, 35, Журавель, 67

Турнирная таблица

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Чернигов чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ужгород Чайка Петропавловская Борщаговка Вильхивцы Ревера 1908 Ивано-Франковск Александрия-2 Ворскла-2 Полтава Колос-2 Ковалевка Металлист 1925-2 Харьков Куликов-Белка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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