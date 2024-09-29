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Украина. Первая лига29 сентября 2024, 13:05 | Обновлено 29 сентября 2024, 13:12
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Диназ – Металлург, ЮКСА – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Первой лиги
29 сентября 2024, 13:05 | Обновлено 29 сентября 2024, 13:12
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28 сентября проходят поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 9-й тур, 29 сентября
- 12:45. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье
- 14:00. ЮКСА Тарасовка – Виктория Сумы
Турнирная таблица
12:45. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье
14:00. ЮКСА Тарасовка – Виктория Сумы
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