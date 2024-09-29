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Первая лига
ЮКСА
29.09.2024 14:00 - : -
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 сентября 2024, 13:05 | Обновлено 29 сентября 2024, 13:12
51
0

Диназ – Металлург, ЮКСА – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Первой лиги

29 сентября 2024, 13:05 | Обновлено 29 сентября 2024, 13:12
51
0
Диназ – Металлург, ЮКСА – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

28 сентября проходят поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 9-й тур, 29 сентября

  • 12:45. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье
  • 14:00. ЮКСА Тарасовка – Виктория Сумы

Турнирная таблица

12:45. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье

14:00. ЮКСА Тарасовка – Виктория Сумы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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