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  4. ЮКСА потерял очки в матче с Викторией. Кто лидирует в Первой лиге?
Первая лига
ЮКСА
29.09.2024 14:00 – FT 1 : 1
Виктория Сумы
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Украина. Первая лига
29 сентября 2024, 20:57 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:00
228
0

ЮКСА потерял очки в матче с Викторией. Кто лидирует в Первой лиге?

28 сентября состоялись поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины

29 сентября 2024, 20:57 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:00
228
0
ЮКСА потерял очки в матче с Викторией. Кто лидирует в Первой лиге?
ФК ЮКСА

28 сентября состоялись поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЮКСА потерял очки в матче с Викторией Сумы (1:1), а Диназ нанес поражение запорожскому Металлургу (2:0).

В первой группе впереди Агробизнес (21 балл из 21), а во второй группе лидирует Полтава (20 очков), опережая ЮКСА (17).

Первая лига. 9-й тур, 29 сентября

12:45. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье – 2:0

Голы: Черткоев, 18, Чепурненко, 90+1 (пен)

14:00. ЮКСА Тарасовка – Виктория Сумы – 1:1

Голы: Юзефович, 3 – Паламар, 10 (пен)

Турнирная таблица

12:45. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье – 2:0

14:00. ЮКСА Тарасовка – Виктория Сумы – 1:1

События матча

15’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Паламар (Виктория Сумы).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Юзефович (ЮКСА).
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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Диназ Вышгород ЮКСА Тарасовка Инал Черткоев Евгений Чепурненко Руслан Паламар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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