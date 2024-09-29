ЮКСА потерял очки в матче с Викторией. Кто лидирует в Первой лиге?

28 сентября состоялись поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЮКСА потерял очки в матче с Викторией Сумы (1:1), а Диназ нанес поражение запорожскому Металлургу (2:0).

В первой группе впереди Агробизнес (21 балл из 21), а во второй группе лидирует Полтава (20 очков), опережая ЮКСА (17).

Первая лига. 9-й тур, 29 сентября

12:45. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье – 2:0

Голы: Черткоев, 18, Чепурненко, 90+1 (пен)

14:00. ЮКСА Тарасовка – Виктория Сумы – 1:1

Голы: Юзефович, 3 – Паламар, 10 (пен)

Турнирная таблица

12:45. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье – 2:0

14:00. ЮКСА Тарасовка – Виктория Сумы – 1:1