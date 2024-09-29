Валенсия дальше в зоне вылета. Летучие мыши проиграли Реалу Сосьедаду

Состоялись три матча 8 тура испанской Ла Лиги. «Валенсия», за которую в прошлом сезоне выступал украинец Роман Яремчук, разгромно проиграла «Реалу Сосьедаду» и продолжает находиться в зоне вылета, имея пять очков после восьми матчей.

Чемпионат Испании. 8 тур

Реал Сосьедад – Валенсия – 3:0

Голы: Кубо, 8, Оскарссон, 80, 90+3

Хетафе – Алавес – 2:0

Голы: Арамбарри, 42, Милья, 58, пен

Райо Вальекано – Легонес – 1:1

Голы: Камельо, 8 – Хуан Крус, 55

Ранее свой матч сенсационно проиграла «Барселона».