28.09.2024 19:30 – FT 3 : 0
Испания29 сентября 2024, 05:33 |
17
0
Валенсия дальше в зоне вылета. Летучие мыши проиграли Реалу Сосьедаду
Бывшая команда Романа Яремчука разгромно уступила в гостях
29 сентября 2024, 05:33 |
17
0
Состоялись три матча 8 тура испанской Ла Лиги. «Валенсия», за которую в прошлом сезоне выступал украинец Роман Яремчук, разгромно проиграла «Реалу Сосьедаду» и продолжает находиться в зоне вылета, имея пять очков после восьми матчей.
Чемпионат Испании. 8 тур
Реал Сосьедад – Валенсия – 3:0
Голы: Кубо, 8, Оскарссон, 80, 90+3
Хетафе – Алавес – 2:0
Голы: Арамбарри, 42, Милья, 58, пен
Райо Вальекано – Легонес – 1:1
Голы: Камельо, 8 – Хуан Крус, 55
Ранее свой матч сенсационно проиграла «Барселона».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2
|Реал Мадрид
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|4
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|5
|Вильярреал
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|6
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8
|Райо Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|9
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|10
|Сельта
|7
|3
|0
|4
|14 - 14
|9
|11
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12
|Реал Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|13
|Жирона
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|16
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|17
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20
|Лас Пальмас
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Orri Oskarsson (Реал Сосьедад).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Orri Oskarsson (Реал Сосьедад).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2024, 03:23 0
В матче 7-го тура чемпионата Турции Галатасарай – Касымпаша (3:3) Виктор оформил дубль
Бокс | 28 сентября 2024, 07:47 1
Дерек уверен в победе Александра
Бокс | 28.09.2024, 12:20
Футбол | 28.09.2024, 22:08
Бокс | 28.09.2024, 08:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.09.2024, 00:25 1
27.09.2024, 19:06 3
27.09.2024, 06:23 14
27.09.2024, 10:30 3
28.09.2024, 07:16 4
27.09.2024, 07:42 33
27.09.2024, 15:19 9
Футбол