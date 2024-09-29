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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
28.09.2024 19:30 – FT 3 : 0
Валенсия
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Испания
29 сентября 2024, 05:33 |
17
0

Валенсия дальше в зоне вылета. Летучие мыши проиграли Реалу Сосьедаду

Бывшая команда Романа Яремчука разгромно уступила в гостях

29 сентября 2024, 05:33 |
17
0
Валенсия дальше в зоне вылета. Летучие мыши проиграли Реалу Сосьедаду
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча 8 тура испанской Ла Лиги. «Валенсия», за которую в прошлом сезоне выступал украинец Роман Яремчук, разгромно проиграла «Реалу Сосьедаду» и продолжает находиться в зоне вылета, имея пять очков после восьми матчей.

Чемпионат Испании. 8 тур

Реал Сосьедад – Валенсия 3:0

Голы: Кубо, 8, Оскарссон, 80, 90+3

Хетафе – Алавес – 2:0

Голы: Арамбарри, 42, Милья, 58, пен

Райо Вальекано – Легонес – 1:1

Голы: Камельо, 8 – Хуан Крус, 55

Ранее свой матч сенсационно проиграла «Барселона».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 8 7 0 1 25 - 9 21
2 Реал Мадрид 7 5 2 0 16 - 5 17
3 Атлетико Мадрид 7 4 3 0 11 - 3 15
4 Мальорка 8 4 2 2 8 - 6 14
5 Вильярреал 7 4 2 1 14 - 14 14
6 Осасуна 8 4 2 2 12 - 13 14
7 Атлетик Бильбао 7 4 1 2 11 - 7 13
8 Райо Вальекано 8 2 4 2 9 - 8 10
9 Алавес 8 3 1 4 11 - 12 10
10 Сельта 7 3 0 4 14 - 14 9
11 Бетис 7 2 3 2 7 - 7 9
12 Реал Сосьедад 8 2 2 4 6 - 7 8
13 Жирона 7 2 2 3 8 - 10 8
14 Севилья 7 2 2 3 7 - 9 8
15 Хетафе 8 1 4 3 5 - 6 7
16 Эспаньол 7 2 1 4 7 - 11 7
17 Леганес 8 1 4 3 5 - 9 7
18 Валенсия 8 1 2 5 5 - 13 5
19 Вальядолид 8 1 2 5 4 - 17 5
20 Лас Пальмас 7 0 3 4 8 - 13 3
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Orri Oskarsson (Реал Сосьедад).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Orri Oskarsson (Реал Сосьедад).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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