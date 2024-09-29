ВИДЕО. Забытая всеми звезда. Осимхен наконец-то забил после ухода из Наполи
В матче 7-го тура чемпионата Турции Галатасарай – Касымпаша (3:3) Виктор оформил дубль
29 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Турции между командами Галатасарай и Касымпаша.
Поединок прошел на стадионе Рамс Парк в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 3:3. Гости отыгрались с 0:3.
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Нигерийский 25-летний форвард Виктор Осимхен оформил дубль в этой встрече. Для Осимхена это первы голы в составе турецкого гранда после присоединения к клубу на правах аренды из Наполи.
На счету Осимхена уже 4 матча в Галатасарае. Он также оформил 3 голевые передачи.
В этом матче за Галатасарай также отличился Мауро Икарди. У гостей голы забили Мамаду Фалл, Харис Хайрадинович и Нуну Да Кошта, причем последний поразил ворота соперников аж на 90+5-й, вырвав ничью для своего коллектива.
После 7 туров Галатасарай занимает первое место в таблице национального первенства с 19 очками из 21. Касымпаша с 7 пунктами располагается на 12-й позиции.
Чемпионат Турции. 7-й тур, 29 сентября
Галатасарай – Касымпаша – 3:3
Голы: Осимхен, 20, 28, Икарди, 34 – Фалл, 44, Хайрадинович, Да Кошта, 90+5
Видео голов и обзор матча:
События матча
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