ВИДЕО. Забытая всеми звезда. Осимхен наконец-то забил после ухода из Наполи

29 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Турции между командами Галатасарай и Касымпаша.

Поединок прошел на стадионе Рамс Парк в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 3:3. Гости отыгрались с 0:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нигерийский 25-летний форвард Виктор Осимхен оформил дубль в этой встрече. Для Осимхена это первы голы в составе турецкого гранда после присоединения к клубу на правах аренды из Наполи.

На счету Осимхена уже 4 матча в Галатасарае. Он также оформил 3 голевые передачи.

В этом матче за Галатасарай также отличился Мауро Икарди. У гостей голы забили Мамаду Фалл, Харис Хайрадинович и Нуну Да Кошта, причем последний поразил ворота соперников аж на 90+5-й, вырвав ничью для своего коллектива.

После 7 туров Галатасарай занимает первое место в таблице национального первенства с 19 очками из 21. Касымпаша с 7 пунктами располагается на 12-й позиции.

Чемпионат Турции. 7-й тур, 29 сентября

Галатасарай – Касымпаша – 3:3

Голы: Осимхен, 20, 28, Икарди, 34 – Фалл, 44, Хайрадинович, Да Кошта, 90+5

Видео голов и обзор матча: