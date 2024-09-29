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Чемпионат Турции
Галатасарай
28.09.2024 19:00 – FT 3 : 3
Касымпаша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
29 сентября 2024, 03:23 |
128
0

ВИДЕО. Забытая всеми звезда. Осимхен наконец-то забил после ухода из Наполи

В матче 7-го тура чемпионата Турции Галатасарай – Касымпаша (3:3) Виктор оформил дубль

29 сентября 2024, 03:23 |
128
0
ВИДЕО. Забытая всеми звезда. Осимхен наконец-то забил после ухода из Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Турции между командами Галатасарай и Касымпаша.

Поединок прошел на стадионе Рамс Парк в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 3:3. Гости отыгрались с 0:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нигерийский 25-летний форвард Виктор Осимхен оформил дубль в этой встрече. Для Осимхена это первы голы в составе турецкого гранда после присоединения к клубу на правах аренды из Наполи.

На счету Осимхена уже 4 матча в Галатасарае. Он также оформил 3 голевые передачи.

В этом матче за Галатасарай также отличился Мауро Икарди. У гостей голы забили Мамаду Фалл, Харис Хайрадинович и Нуну Да Кошта, причем последний поразил ворота соперников аж на 90+5-й, вырвав ничью для своего коллектива.

После 7 туров Галатасарай занимает первое место в таблице национального первенства с 19 очками из 21. Касымпаша с 7 пунктами располагается на 12-й позиции.

Чемпионат Турции. 7-й тур, 29 сентября

Галатасарай – Касымпаша – 3:3

Голы: Осимхен, 20, 28, Икарди, 34 – Фалл, 44, Хайрадинович, Да Кошта, 90+5

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Нуну Да Кошта (Касымпаша).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Харис Хайрадинович (Касымпаша).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Мамаду Фалл (Касымпаша).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (Галатасарай).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
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Касымпаша Галатасарай чемпионат Турции по футболу Виктор Осимхен Мауро Икарди видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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