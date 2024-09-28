Кривбасс – Александрия. Вернидуб и Ротань назвали составы на матч

В 13:00 в Кривом Роге на стадионе «Горняк» начнется матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Александрией».

Главные тренеры команд Юрий Вернидуб и Руслан Ротань определились с составами подопечных на поединок.

Обращает на себя внимания тот факт, что Вернидуб поставил в старт дебютанта Маттео Аморозо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Александрия».