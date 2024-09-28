Украина. Премьер лига28 сентября 2024, 11:50 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:57
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Кривбасс – Александрия. Вернидуб и Ротань назвали составы на матч
Команды встретятся в рамках 8-го тура УПЛ
28 сентября 2024, 11:50 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:57
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В 13:00 в Кривом Роге на стадионе «Горняк» начнется матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Александрией».
Главные тренеры команд Юрий Вернидуб и Руслан Ротань определились с составами подопечных на поединок.
Обращает на себя внимания тот факт, что Вернидуб поставил в старт дебютанта Маттео Аморозо.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Александрия».
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