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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 11:50 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:57
259
0

Кривбасс – Александрия. Вернидуб и Ротань назвали составы на матч

Команды встретятся в рамках 8-го тура УПЛ

28 сентября 2024, 11:50 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:57
259
0
Кривбасс – Александрия. Вернидуб и Ротань назвали составы на матч
ФК Александрия

В 13:00 в Кривом Роге на стадионе «Горняк» начнется матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Александрией».

Главные тренеры команд Юрий Вернидуб и Руслан Ротань определились с составами подопечных на поединок.

Обращает на себя внимания тот факт, что Вернидуб поставил в старт дебютанта Маттео Аморозо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Александрия».

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стартовые составы Кривбасс Кривой Рог Александрия Кривбасс - Александрия чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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