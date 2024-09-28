В Арсенале приняли решение по будущему конкурента Зинченко

В лондонском «Арсенале» принято решение о дальнейшей судьбе в команде 25-летнего японского защитника Такехиро Томиясу, который по игровой позиции является конкурентом украинца Александра Зинченко, так как также может действовать слева в обороне.

«Канониры» не намерены расставаться с Томиясу в ближайшей перспективе. Позицию клуба не меняет тот факт, что Такехиро входит в поле зрения нескольких клубов из Серии А во главе с миланским «Интером».

Напомним, ранее наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал, при каких условиях он перестанет общаться с Жузепом Гвардиолой.