В Арсенале приняли решение по будущему конкурента Зинченко
«Канониры» знают, как поступить с Такехиро Томиясу
В лондонском «Арсенале» принято решение о дальнейшей судьбе в команде 25-летнего японского защитника Такехиро Томиясу, который по игровой позиции является конкурентом украинца Александра Зинченко, так как также может действовать слева в обороне.
«Канониры» не намерены расставаться с Томиясу в ближайшей перспективе. Позицию клуба не меняет тот факт, что Такехиро входит в поле зрения нескольких клубов из Серии А во главе с миланским «Интером».
Напомним, ранее наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал, при каких условиях он перестанет общаться с Жузепом Гвардиолой.
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