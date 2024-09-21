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Италия
21 сентября 2024, 12:25 |
223
0

Три итальянских топ-клуба нацелились на конкурента Зинченко по Арсеналу

Такехиро Томиясу может вернуться в Серии А

21 сентября 2024, 12:25 |
223
0
Три итальянских топ-клуба нацелились на конкурента Зинченко по Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Такехиро Томиясу

Три итальянских топ-клуба проявляют интерес к защитнику «Арсенала» Такехиро Томиясу. Об этом сообщают британские СМИ.

По их информации, речь идет об «Интере», «Наполи» и «Ювентусе». Трансфер может состояться уже во время январского трансферного окна.

Томиясу уже выступал в Серии А в составе «Болоньи» в 2019 – 2021 году. 25-летний японец является конкурентом Александра Зинченко по позиции левого защитника.

Трансферная стоимость Томиясу оценивается в 35 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Олег Дидух Источник: The Sun
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