Три итальянских топ-клуба нацелились на конкурента Зинченко по Арсеналу

Три итальянских топ-клуба проявляют интерес к защитнику «Арсенала» Такехиро Томиясу. Об этом сообщают британские СМИ.

По их информации, речь идет об «Интере», «Наполи» и «Ювентусе». Трансфер может состояться уже во время январского трансферного окна.

Томиясу уже выступал в Серии А в составе «Болоньи» в 2019 – 2021 году. 25-летний японец является конкурентом Александра Зинченко по позиции левого защитника.

Трансферная стоимость Томиясу оценивается в 35 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.