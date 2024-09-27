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  4. Тренер Полтавы: «Приятно обыграть команду с игроками уровня УПЛ»
Украина. Первая лига
27 сентября 2024, 22:07 |
375
0

Тренер Полтавы: «Приятно обыграть команду с игроками уровня УПЛ»

«Металлист 1925» потерпел поражение в центральном матче тура Первой лиги

27 сентября 2024, 22:07 |
375
0
Тренер Полтавы: «Приятно обыграть команду с игроками уровня УПЛ»
СК Полтава. Владимир Сысенко

В центральном матче 9-го тура в Первой лиге футболисты «Полтавы» в гостях нанесли поражение «Металлисту 1925» 1:0 и укрепили свое лидирующее положение в группе «Б».

Главный тренер «горожан» Владимир Сысенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным взять верх:

«Несмотря на статус соперника, мы всегда стараемся действовать первым номером. Вот и сегодня начали очень активно, но не воспользовались двумя убийственными моментами. Дальше игра несколько выровнялась без угроз с обеих сторон, а перед самым перерывом был гол нашего Максима Марусича.

Это никак не повлияло на действия «горожан» во втором тайме. Другое дело, что харьковчане стали играть более настырно и территориальное преимущество было на их стороне. Но по созданным голевым моментам мы в итоге больше заслужили на победу.

Конечно, приятно одержать верх над амбициозным оппонентом, который укомплектован игроками с опытом выступлений в Премьер-лиге, со своим стилем игры. Убежден, что харьковчане свое еще возьмут.

«Полтава» сегодня была сильная командой, благодарен ребятам за самоотдачу, неуступчивость.

Что касается планов, то мы дальше следующего поединка не заглядываем. Настраиваемся только побеждать. Сейчас придерживаемся чемпионского графика».

После победы над «Металлистом 1925» в активе полтавчан 20 очков, и они уверенно лидируют в группе «Б». Слобожанцы, которые не скрывают своего желания повыситься в классе, отстают уже на десять пунктов.

Ранее мы сообщали, что В Первой лиге состоялись два матча 9-го тура. «Металлист 1925» в игре против лидера группы Б, «Полтавы», уступил со счетом 0:1. У команды Патрика ван Леувена в сезоне только две победы и 10 пунктов.

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Металлист 1925 Полтава Первая лига Украины Владимир Сысенко инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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