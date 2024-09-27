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Лига Европы
27 сентября 2024, 16:56 |
1278
3

Известный агент рассказал о главной проблеме в игре Динамо

Вячеслав Заховайло надеется, что киевляне исправят ошибки

27 сентября 2024, 16:56 |
1278
3
Известный агент рассказал о главной проблеме в игре Динамо
ФК Динамо Киев

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который во второй половине 2000-х был генеральным менеджером черкасского «Днепра», поделился со Sport.ua мыслями относительно проигрыша киевского «Динамо» в стартовом поединке группового раунда Лиги Европы римскому «Лацио» – 0:3.

- Что, на ваш взгляд, привело к болезненному поражению «Динамо» в матче с «Лацио»?
- То, что время от времени мы видим в играх украинских клубов на евроарене. Потеря концентрации в опорной зоне и системные ошибки в центральной зоне обороны.

- За счет чего динамовцы могли достичь в этом поединке хотя бы ничьей?
- Главную и определяющую роль сыграли нереализованные моменты. Динамовцы их создавали, однако в завершающей стадии не хватало точности или мастерства.

- Одной из главных проблем «Динамо» в еврокубковых матчах являются серьезные просчеты в игре в обороне. А так ли безгрешны другие игровые линии?
- В целом в организации игры у киевлян наблюдаю прогресс. Стали играть интенсивнее на мяче. За счет этого организованно выходят из-под прессинга и доставляют мяч до финальной четверти поля. В то же время имеет место несбалансированная игра в центре обороны и плохое взаимодействие опорной зоны с центром защиты при потерях мяча. И самое главное, о чем уже говорил: нет реализации создаваемых моментов.

- Первый блин в групповом раунде Лиги Европы получился глевким. Как думаете, сможет ли что-то измениться в игре «Динамо» в дальнейших турнирных делах и что для этого надо?
- Прежде всего, нужно сбалансировать игру в обороне. Надеюсь, «Динамо» наберет 9-10 очков, – сказал Заховайло.

Ранее мы сообщали, что экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар объяснил, почему рефери удалил игрока «Динамо» в матче ЛЕ.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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u6464u
штатний пустомеля дірки, нічого не зміниться ,дірки результат буде в  четвертому десятку 99,9%
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-2
AA
Де ті гольові моменти були? Хто їх бачив?
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-2
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