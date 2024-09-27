Известный агент рассказал о главной проблеме в игре Динамо
Вячеслав Заховайло надеется, что киевляне исправят ошибки
Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который во второй половине 2000-х был генеральным менеджером черкасского «Днепра», поделился со Sport.ua мыслями относительно проигрыша киевского «Динамо» в стартовом поединке группового раунда Лиги Европы римскому «Лацио» – 0:3.
- Что, на ваш взгляд, привело к болезненному поражению «Динамо» в матче с «Лацио»?
- То, что время от времени мы видим в играх украинских клубов на евроарене. Потеря концентрации в опорной зоне и системные ошибки в центральной зоне обороны.
- За счет чего динамовцы могли достичь в этом поединке хотя бы ничьей?
- Главную и определяющую роль сыграли нереализованные моменты. Динамовцы их создавали, однако в завершающей стадии не хватало точности или мастерства.
- Одной из главных проблем «Динамо» в еврокубковых матчах являются серьезные просчеты в игре в обороне. А так ли безгрешны другие игровые линии?
- В целом в организации игры у киевлян наблюдаю прогресс. Стали играть интенсивнее на мяче. За счет этого организованно выходят из-под прессинга и доставляют мяч до финальной четверти поля. В то же время имеет место несбалансированная игра в центре обороны и плохое взаимодействие опорной зоны с центром защиты при потерях мяча. И самое главное, о чем уже говорил: нет реализации создаваемых моментов.
- Первый блин в групповом раунде Лиги Европы получился глевким. Как думаете, сможет ли что-то измениться в игре «Динамо» в дальнейших турнирных делах и что для этого надо?
- Прежде всего, нужно сбалансировать игру в обороне. Надеюсь, «Динамо» наберет 9-10 очков, – сказал Заховайло.
Ранее мы сообщали, что экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар объяснил, почему рефери удалил игрока «Динамо» в матче ЛЕ.
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