«Довбик может войти в число лучших». В Италии в восторге от игры украинца

Журналисты ведущего итальянского издания La Gazzetta dello Sport считают, что Артем Довбик может войти в число лучших бомбардиров в истории «Ромы».

В четверг украинский игрок забил в ворота «Атлетика» Бильбао в Лиге Европы, оформив третий гол в составе своей новой команды.

«Довбик забил по голу в трех подряд матчах, и мы говорим не про какого-то там игрока, а про лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона. А «Рома» может стать его трамплином к славе».

«У Довбика есть все, чтобы болельщики забыли про Лукаку, и войти в список больших нападающих в истории клуба, который включает в себя Феллера, Батистуту, Джеко и других», – отметили журналисты издания.