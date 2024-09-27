«Довбик может войти в число лучших». В Италии в восторге от игры украинца
У Артема три гола в трех последних матчах Ромы
Журналисты ведущего итальянского издания La Gazzetta dello Sport считают, что Артем Довбик может войти в число лучших бомбардиров в истории «Ромы».
В четверг украинский игрок забил в ворота «Атлетика» Бильбао в Лиге Европы, оформив третий гол в составе своей новой команды.
«Довбик забил по голу в трех подряд матчах, и мы говорим не про какого-то там игрока, а про лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона. А «Рома» может стать его трамплином к славе».
«У Довбика есть все, чтобы болельщики забыли про Лукаку, и войти в список больших нападающих в истории клуба, который включает в себя Феллера, Батистуту, Джеко и других», – отметили журналисты издания.
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