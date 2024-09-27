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  4. «Довбик может войти в число лучших». В Италии в восторге от игры украинца
Италия
27 сентября 2024, 14:32 |
1328
5

«Довбик может войти в число лучших». В Италии в восторге от игры украинца

У Артема три гола в трех последних матчах Ромы

27 сентября 2024, 14:32 |
1328
5
«Довбик может войти в число лучших». В Италии в восторге от игры украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Журналисты ведущего итальянского издания La Gazzetta dello Sport считают, что Артем Довбик может войти в число лучших бомбардиров в истории «Ромы».

В четверг украинский игрок забил в ворота «Атлетика» Бильбао в Лиге Европы, оформив третий гол в составе своей новой команды.

«Довбик забил по голу в трех подряд матчах, и мы говорим не про какого-то там игрока, а про лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона. А «Рома» может стать его трамплином к славе».

«У Довбика есть все, чтобы болельщики забыли про Лукаку, и войти в список больших нападающих в истории клуба, который включает в себя Феллера, Батистуту, Джеко и других», – отметили журналисты издания.

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Рома Рим Серия A Артем Довбик чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 5
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Harun Bakircioğlu
В следующем матче не забьет, скажут худшего нападающего еще в Роме не было. Меньше это читать надо, надеюсь Довбик не читает этот бред.
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+1
vh
Журналістика стала повним лайном. Тиждень тому писали,  що він відстій, тепер топ. Могли хоча би зробити аналіз причин рівня третьокласника
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+1
TarasTaras94
Цікаво, що відхід головного тренера під якого він приходив схоже пішов на користь. Давай Артем, я хоч і скептично ставлюсь до вибору клубу, але дуже хочеться щоб і тут став найкращим бо після другого підряд бомбардирства, ще й у іншій топ Лізі точно можна очікувати куди серйозніших пропозицій 
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0
Перець
3 гри поганий а це вже не знають в яке місце цілувати
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0
MaximusOne
Пару стопроцентних моментів протриндів в тій грі.
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0
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