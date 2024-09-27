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  4. «Почему столько желчи?» Буряк отреагировал на провальный старт Украины в ЛН
Лига наций
27 сентября 2024, 13:11 |
411
3

«Почему столько желчи?» Буряк отреагировал на провальный старт Украины в ЛН

Известный тренер не понимает, почему команду злобно критикуют

27 сентября 2024, 13:11 |
411
3
«Почему столько желчи?» Буряк отреагировал на провальный старт Украины в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Леонид Буряк высказался относительно провального старта национальной сборной Украины в Лиге наций:

«Причины неудачного начала турнира? Прежде всего, в нынешнем уровне чемпионата Украины и уровне наших футболистов, которые сейчас выступают за сборную. Да, до войны у нас была сильная лига, но сейчас все иначе. И вы знаете, по какой причине – война. В этом положении вообще все в стране делается ради Победы, и футбол отходит на второй план. Я уже говорил не раз, что благодарен президентам наших клубов, которые в этой ситуации вкладывают деньги в наш футбол. Но и при этом чемпионату Украины и нашим футболистам не хватает уровня.

Второе. Соперники. Взять, например, Албанию. Там около 10 футболистов выступают в топ-лигах, в Серии А, АПЛ, французской Лиге 1. Это уже не те Албания, Кипр или Финляндия, которым мы когда-то по 8 мячей забивали. Сейчас это уже достаточно серьезные команды, к которым и готовиться надо соответствующим образом. Хотя, конечно, мы не должны проигрывать Албании. У нас достаточно хорошая команда и футболисты. Раньше в сборной Украины был один Шевченко, а сейчас много футболистов, от которых можно отталкиваться в игре.

Но я не могу понять другого. Почему столько злости и желчи со стороны журналистов и так называемых экспертов, которые буквально поливают грязью и наших футболистов, и наших тренеров. Только неудача, и сразу всех обливают грязью, от футболистов до тренеров. Когда мы научимся жить? И проводить хоть какую-то аналитику. Не по одной же игре делать выводы! И почему в этой ситуации все так быстро забыли, что сборная Украины вышла на Евро-2024? Никто об этом не говорит. А ведь это очень большой успех, особенно в нынешних условиях, в которых находится наша страна, наш футбол и наша сборная.

Многие просто не понимают, о чем говорят. Перед Евро разговоры дошли до того, что сборную Украины видели в финале. А если хоть немного задуматься, то каким будет ответ на вопрос, может ли эта команда дойти до финала чемпионата Европы, учитывая ее реальный потенциал, все обстоятельства и реальный потенциал других участников Евро?

А еще меня поражает, что журналисты говорят Реброву, кого ему надо брать в сборную. Это вообще нонсенс! Они будто не понимают, что на уровне U-19 и даже U-21 – совсем другой футбол. Так вот пусть они сперва в таких простых вещах разберутся, спустятся на землю, а потом уже будут озвучивать какие-то свои «рекомендации». Лично мне просто совесть на позволяет давать советы Андрею Шевченко и Сергею Реброву. Я с большим уважением отношусь к ним обоим, они большие профессионалы своего дела. В сборной должны играть особые футболисты, с особым качеством мастерства и психологии. На этом уровне играть очень-очень сложно».

В двух стартовых турах Лиги наций сборная Украины потерпела два поражения: против Албании (1:2) и против Чехии (2:3).

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Леонид Буряк сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Сергей Ребров Чехия - Украина Украина - Албания
Дмитро Вербинський Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 3
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roman75zpr
Для таких результатов - это ещё мало критики...
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+1
Istm
бо те що було на полі у виконанні національної збірної - це не футбол.
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+1
MrStepanovM .
Льоня...деменція-річ небезпечна...
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0
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