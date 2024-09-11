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Лига наций
11 сентября 2024, 11:02 | Обновлено 11 сентября 2024, 11:06
1231
0

Букмекеры оценили Шансы Украины на победу в группе ЛН после двух поражений

Украинская команда занимает последнее место в группе

11 сентября 2024, 11:02 | Обновлено 11 сентября 2024, 11:06
1231
0
Букмекеры оценили Шансы Украины на победу в группе ЛН после двух поражений
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков. Лидируют грузины с 6 очками, у Албании и Чехии по три очка.

Букмекеры считают Грузию главным фаворитом на победу в группе, коэффициент составляет 2.6. На Чехию – 3.00, на Албанию – 4.50. Меньше всего шансов теперь у Украины, букмекеры оценили возможный триумф сине-желтых коэффициентом 5.50.

Турнирное положение

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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