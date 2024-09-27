На каком месте Жирона? Как выглядит таблица Ла Лиги после 7 сыгранных туров
24–26 сентября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании, у Барсы – 21 очко из 21
24–26 сентября состоялись матчи 7-го тура Ла Лиги 2024/25.
Барселона на своем поле минимально одолела Хетафе 1:0. Единственный гол забил Роберт Левандовски.
Реал Мадрид дома выиграл у Алавеса 3:2, хотя до 85-й побеждал 3:0. У королевского клуба отличились Лукас Васкес, Родриго и Килиан Мбаппе. Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.
Жирона на Монтиливи расписала мировую с Райо Вальекано 0:0. Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков вышел в старте и отыграл весь поединок, заработав на 20-й минуте желтую карточку.
Атлетико на выезде обыграл Сельту 1:0. Гол оформил Хулиан Альварес на 90-й минуте. Для аргентинца это первый мяч в составе столичной команды.
После 7 туров первое место в таблице чемпионата Испании занимает Барселона, которая выиграла все матчи. У каталонцев 21 очко из 21 возможного. Вторая позиция у Реала с Луниным с 17 пунктами. Топ-3 замыкает Атлетико (15).
Жирона и Виктор Цыганков с 8 баллами располагаются на 12-й строчке.
Ла Лига 2024/25. 7-й тур, 24–26 сентября
- Мальорка – Реал Сосьедад – 1:0
- Леганес – Атлетик – 0:2
- Валенсия – Осасуна – 0:0
- Севилья – Вальядолид – 2:1
- Реал Мадрид – Алавес – 3:2
- Жирона – Райо Вальекано – 0:0
- Барселона – Хетафе – 1:0
- Эспаньол – Вильярреал – 1:2
- Лас-Пальмас – Бетис – 1:1
- Сельта – Атлетико – 0:1
Таблица Ла Лиги 2024/25 после 7-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|23 - 5
|21
|2
|Реал Мадрид
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|4
|Вильярреал
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|5
|Атлетик Бильбао
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7
|Осасуна
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8
|Алавес
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|10
|Сельта
|7
|3
|0
|4
|14 - 14
|9
|11
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12
|Жирона
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16
|Реал Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17
|Валенсия
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18
|Вальядолид
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|19
|Хетафе
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20
|Лас Пальмас
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
CLASIFICACIÓN | ¡Así queda la tabla tras la jornada 7 de #LALIGAEASPORTS! ✨ pic.twitter.com/kDt3sbq3uH— LALIGA (@LaLiga) September 26, 2024
RESULTADOS | Jornada 7. ✅#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/eI0eLJJXkV— LALIGA (@LaLiga) September 26, 2024
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