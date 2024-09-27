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  4. На каком месте Жирона? Как выглядит таблица Ла Лиги после 7 сыгранных туров
Испания
27 сентября 2024, 04:02 |
115
0

На каком месте Жирона? Как выглядит таблица Ла Лиги после 7 сыгранных туров

24–26 сентября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании, у Барсы – 21 очко из 21

27 сентября 2024, 04:02 |
115
0
На каком месте Жирона? Как выглядит таблица Ла Лиги после 7 сыгранных туров
Getty Images/Global Images Ukraine

24–26 сентября состоялись матчи 7-го тура Ла Лиги 2024/25.

Барселона на своем поле минимально одолела Хетафе 1:0. Единственный гол забил Роберт Левандовски.

Реал Мадрид дома выиграл у Алавеса 3:2, хотя до 85-й побеждал 3:0. У королевского клуба отличились Лукас Васкес, Родриго и Килиан Мбаппе. Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Жирона на Монтиливи расписала мировую с Райо Вальекано 0:0. Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков вышел в старте и отыграл весь поединок, заработав на 20-й минуте желтую карточку.

Атлетико на выезде обыграл Сельту 1:0. Гол оформил Хулиан Альварес на 90-й минуте. Для аргентинца это первый мяч в составе столичной команды.

После 7 туров первое место в таблице чемпионата Испании занимает Барселона, которая выиграла все матчи. У каталонцев 21 очко из 21 возможного. Вторая позиция у Реала с Луниным с 17 пунктами. Топ-3 замыкает Атлетико (15).

Жирона и Виктор Цыганков с 8 баллами располагаются на 12-й строчке.

Ла Лига 2024/25. 7-й тур, 24–26 сентября

  • Мальорка – Реал Сосьедад – 1:0
  • Леганес – Атлетик – 0:2
  • Валенсия – Осасуна – 0:0
  • Севилья – Вальядолид – 2:1
  • Реал Мадрид – Алавес – 3:2
  • Жирона – Райо Вальекано – 0:0
  • Барселона – Хетафе – 1:0
  • Эспаньол – Вильярреал – 1:2
  • Лас-Пальмас – Бетис – 1:1
  • Сельта – Атлетико – 0:1

Таблица Ла Лиги 2024/25 после 7-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 7 7 0 0 23 - 5 21
2 Реал Мадрид 7 5 2 0 16 - 5 17
3 Атлетико Мадрид 7 4 3 0 11 - 3 15
4 Вильярреал 7 4 2 1 14 - 14 14
5 Атлетик Бильбао 7 4 1 2 11 - 7 13
6 Мальорка 7 3 2 2 6 - 5 11
7 Осасуна 7 3 2 2 8 - 11 11
8 Алавес 7 3 1 3 11 - 10 10
9 Райо Вальекано 7 2 3 2 8 - 7 9
10 Сельта 7 3 0 4 14 - 14 9
11 Бетис 7 2 3 2 7 - 7 9
12 Жирона 7 2 2 3 8 - 10 8
13 Севилья 7 2 2 3 7 - 9 8
14 Эспаньол 7 2 1 4 7 - 11 7
15 Леганес 7 1 3 3 4 - 8 6
16 Реал Сосьедад 7 1 2 4 3 - 7 5
17 Валенсия 7 1 2 4 5 - 10 5
18 Вальядолид 7 1 2 4 3 - 15 5
19 Хетафе 7 0 4 3 3 - 6 4
20 Лас Пальмас 7 0 3 4 8 - 13 3
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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