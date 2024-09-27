На каком месте Жирона? Как выглядит таблица Ла Лиги после 7 сыгранных туров

24–26 сентября состоялись матчи 7-го тура Ла Лиги 2024/25.

Барселона на своем поле минимально одолела Хетафе 1:0. Единственный гол забил Роберт Левандовски.

Реал Мадрид дома выиграл у Алавеса 3:2, хотя до 85-й побеждал 3:0. У королевского клуба отличились Лукас Васкес, Родриго и Килиан Мбаппе. Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Жирона на Монтиливи расписала мировую с Райо Вальекано 0:0. Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков вышел в старте и отыграл весь поединок, заработав на 20-й минуте желтую карточку.

Атлетико на выезде обыграл Сельту 1:0. Гол оформил Хулиан Альварес на 90-й минуте. Для аргентинца это первый мяч в составе столичной команды.

После 7 туров первое место в таблице чемпионата Испании занимает Барселона, которая выиграла все матчи. У каталонцев 21 очко из 21 возможного. Вторая позиция у Реала с Луниным с 17 пунктами. Топ-3 замыкает Атлетико (15).

Жирона и Виктор Цыганков с 8 баллами располагаются на 12-й строчке.

Ла Лига 2024/25. 7-й тур, 24–26 сентября

Мальорка – Реал Сосьедад – 1:0

– Реал Сосьедад – 1:0 Леганес – Атлетик – 0:2

– 0:2 Валенсия – Осасуна – 0:0

Севилья – Вальядолид – 2:1

– Вальядолид – 2:1 Реал Мадрид – Алавес – 3:2

– Алавес – 3:2 Жирона – Райо Вальекано – 0:0

Барселона – Хетафе – 1:0

– Хетафе – 1:0 Эспаньол – Вильярреал – 1:2

– 1:2 Лас-Пальмас – Бетис – 1:1

Сельта – Атлетико – 0:1

Таблица Ла Лиги 2024/25 после 7-го тура

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Барселона 7 7 0 0 23 - 5 21 2 Реал Мадрид 7 5 2 0 16 - 5 17 3 Атлетико Мадрид 7 4 3 0 11 - 3 15 4 Вильярреал 7 4 2 1 14 - 14 14 5 Атлетик Бильбао 7 4 1 2 11 - 7 13 6 Мальорка 7 3 2 2 6 - 5 11 7 Осасуна 7 3 2 2 8 - 11 11 8 Алавес 7 3 1 3 11 - 10 10 9 Райо Вальекано 7 2 3 2 8 - 7 9 10 Сельта 7 3 0 4 14 - 14 9 11 Бетис 7 2 3 2 7 - 7 9 12 Жирона 7 2 2 3 8 - 10 8 13 Севилья 7 2 2 3 7 - 9 8 14 Эспаньол 7 2 1 4 7 - 11 7 15 Леганес 7 1 3 3 4 - 8 6 16 Реал Сосьедад 7 1 2 4 3 - 7 5 17 Валенсия 7 1 2 4 5 - 10 5 18 Вальядолид 7 1 2 4 3 - 15 5 19 Хетафе 7 0 4 3 3 - 6 4 20 Лас Пальмас 7 0 3 4 8 - 13 3 Полная таблица