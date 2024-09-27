Обнародована оценка Яремчука за 60 минут в матче ЛЕ Лион – Олимпиакос
26 сентября Роман и греческий коллектив уступили французам 0:2 в 1-м туре Лиги Европы
26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Лион и Олимпиакос.
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Поединок прошел на стадионе Парк Олимпик Лион во Франции. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французского клуба.
Украинский форвард греческого клуба Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.
Лучшим игроком матча был признан автор первого гола в составе Лиона Райан Шерки (8.4).
Оценки WhoScored за матч Лион – Олимпиакос (2:0)
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