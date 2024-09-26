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  4. Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Англия
26 сентября 2024, 17:48 |
1659
4

Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию

В лондонском клубе все еще ждут, что украинец начнет демонстрировать свои лучшие качества

26 сентября 2024, 17:48 |
1659
4
Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Руководство «Челси» летом нынешнего года не пожелало продавать вингера Михаила Мудрика, хотя имело по украинцу конкретное предложение из Германии. Об этом сообщает европейский инсайдер Фабрицио Романо, который подчеркивает также, что «синие» все еще продолжают верить в потенциал Мудрика.

«Если бы «Челси» хотел продать Мудрика прошлым летом, у них была возможность сделать это, потому что к ним поступали предложения из Германии. Была конкретная возможность. «Челси» никогда не хотел начинать переговоры о продаже Мудрика в летнее трансферное окно, поэтому они продолжают доверять ему и верить в его потенциал».

«Разумеется, он должен проявить себя, но «Челси» хочет видеть развитие в том, что они делают вместе с игроком. Летом Мудрик сменил своих агентов, но это не было сделано для того, чтобы гарантировать трансфер в 2024 году, потому что он полностью сосредоточен на «Челси». Теперь его выступления будут действительно важны, чтобы понять, что будет дальше», – отметил Романо.

Ранее сообщалось, что «Челси» не планирует отпускать Мудрика как минимум до конца текущего сезона.

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Михаил Мудрик Фабрицио Романо Челси трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Задурили человеку голову, убедили, что он может играть в АПЛ, а теперь проясняют. Походу стыдно Фабрицио. Ну Мудрик хотя бы неплохо заработал и в Лондоне пожил, в принципе тоже грех жаловаться.
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+4
samird
Підозрюю, там справа в не в тому що Челсі ще вірить в Мудрика, а в тому що пропозиція була аж занадто далека від суми, яка була витрачена на його придбання. 
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+2
GloryUkraine
Нікому Мудрик не потрібен і тому в Челсі "надіються", що він врешті таки заграє, але на поле його майже  не випускають тому, що віз стоїть на місці.
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+1
😼
Романо далі можна не читати
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0
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