У Мудрика есть вариант перехода в другую топ-лигу. Челси знает, что делать
Лондонцы решили, что Мудрик будет играть до конца сезона
Руководство «Челси» решило, что будет делать зимой с украинским вингером Михаилом Мудриком.
По информации портала Team Talk, французский «Марсель» серьезно рассматривает трансфер украинца уже этой зимой, в вингере лично заинтересован наставник французов Роберто Де Дзерби, который работал с Михаилом в «Шахтере», однако такой переход сейчас маловероятен.
У «Челси» была возможность продать Мудрика еще прошлым летом. Были предложения, но «Челси» сказал «нет», они продолжают доверять его потенциалу. Боссы «синих» хотят видеть развитие Михаила. Выступления Мудрика в этом сезоне будут важными для его будущего – он точно сезон 2024/25 доиграет в Лондоне.
Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах пять матчей и отметился одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».
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