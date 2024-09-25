У Мудрика есть вариант перехода в другую топ-лигу. Челси знает, что делать

Руководство «Челси» решило, что будет делать зимой с украинским вингером Михаилом Мудриком.

По информации портала Team Talk, французский «Марсель» серьезно рассматривает трансфер украинца уже этой зимой, в вингере лично заинтересован наставник французов Роберто Де Дзерби, который работал с Михаилом в «Шахтере», однако такой переход сейчас маловероятен.

У «Челси» была возможность продать Мудрика еще прошлым летом. Были предложения, но «Челси» сказал «нет», они продолжают доверять его потенциалу. Боссы «синих» хотят видеть развитие Михаила. Выступления Мудрика в этом сезоне будут важными для его будущего – он точно сезон 2024/25 доиграет в Лондоне.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах пять матчей и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».