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  4. У Мудрика есть вариант перехода в другую топ-лигу. Челси знает, что делать
Англия
25 сентября 2024, 18:41 |
2640
3

У Мудрика есть вариант перехода в другую топ-лигу. Челси знает, что делать

Лондонцы решили, что Мудрик будет играть до конца сезона

25 сентября 2024, 18:41 |
2640
3
У Мудрика есть вариант перехода в другую топ-лигу. Челси знает, что делать
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Руководство «Челси» решило, что будет делать зимой с украинским вингером Михаилом Мудриком.

По информации портала Team Talk, французский «Марсель» серьезно рассматривает трансфер украинца уже этой зимой, в вингере лично заинтересован наставник французов Роберто Де Дзерби, который работал с Михаилом в «Шахтере», однако такой переход сейчас маловероятен.

У «Челси» была возможность продать Мудрика еще прошлым летом. Были предложения, но «Челси» сказал «нет», они продолжают доверять его потенциалу. Боссы «синих» хотят видеть развитие Михаила. Выступления Мудрика в этом сезоне будут важными для его будущего – он точно сезон 2024/25 доиграет в Лондоне.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах пять матчей и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».

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Дмитро Олійник Источник: TeamTalk
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Де Дзерби типа единственный кто в него еще верит? Оставьте в покое итальяшку, у него дела неплохо идут в Марселе.
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0
AndiM
Смішніше новин про "успіхи" регбіста, можуть бути тільки новини про ще одного майбутнього володаря коричневого м'яча - сундуклоунова.
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0
TolsTIyELF
Пида#си.
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-3
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