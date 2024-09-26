Форвард Лацио: «Матч с Динамо был под нашем контролем»

Форвард римского «Лацио» Булайе Диа прокомментировал разгромную победу 3:0 над «Динамо» Киев в первом туре Лиги Европы:

«Важная победа на выезде, мы забили 3 гола и потом матч был под нашим контролем. Это было важно, потому что голом соперник мог бы возобновить борьбу.

Деле-Баширу? Он умеет делать все и мне очень приятно играть с ним. Я здесь, чтобы делать свою работу наилучшим образом, и если я при этом забиваю и помогаю команде, то счастлив от этого».

Напомним, именно Диа открыл счет в матче на пятой минуте.