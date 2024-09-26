Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Лацио: «Матч с Динамо был под нашем контролем»
Лига Европы
26 сентября 2024, 17:48 |
161
0

Форвард Лацио: «Матч с Динамо был под нашем контролем»

Булайе Диа – о победе над «Динамо» Киев

26 сентября 2024, 17:48 |
161
0
Форвард Лацио: «Матч с Динамо был под нашем контролем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Булайе Диа

Форвард римского «Лацио» Булайе Диа прокомментировал разгромную победу 3:0 над «Динамо» Киев в первом туре Лиги Европы:

«Важная победа на выезде, мы забили 3 гола и потом матч был под нашим контролем. Это было важно, потому что голом соперник мог бы возобновить борьбу.

Деле-Баширу? Он умеет делать все и мне очень приятно играть с ним. Я здесь, чтобы делать свою работу наилучшим образом, и если я при этом забиваю и помогаю команде, то счастлив от этого».

Напомним, именно Диа открыл счет в матче на пятой минуте.

По теме:
Форвард Руха: «Мы в хорошем настроении после матча с Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «В матче с Лацио нам не хватало завершения»
Сергей КОВАЛЕЦ: «Поражение Динамо? Физиологию не обманешь»
Булайе Диа Лацио Динамо Киев Динамо - Лацио Лига Европы
Олег Дидух Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Когда деньги не мотивируют. Экс-лидер Шахтера вспомнил уход из Арсенала
Футбол | 26 сентября 2024, 18:06 0
Когда деньги не мотивируют. Экс-лидер Шахтера вспомнил уход из Арсенала
Когда деньги не мотивируют. Экс-лидер Шахтера вспомнил уход из Арсенала

Виллиану не удалось почувствовать себя счастливым в стане «канониров»

Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Футбол | 25 сентября 2024, 23:52 314
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио

Киевляне неудачно стартовали в основном раунде Лиги Европы

Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Футбол | 25.09.2024, 19:17
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Футбол | 26.09.2024, 01:09
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Футбол | 26.09.2024, 11:31
Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 4
Футбол
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
25.09.2024, 23:24 1
Футзал
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
24.09.2024, 19:57 3
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
26.09.2024, 04:41
Футбол
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
25.09.2024, 14:02 3
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
25.09.2024, 08:05
Футбол
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
25.09.2024, 07:11 1
Бокс
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
25.09.2024, 17:16 38
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем